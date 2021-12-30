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"Стремная инициатива": глава Нацкорпуса прокомментировал ситуацию с телеканалами "Теперь получается очень интересная вещь"

Президент Украины Владимир Зеленский создает то, что ни один президент не сделал, - за деньги государства два собственных телеканала. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" глава Национального корпуса Андрей Билецкий.

"Мне кажется, что здесь следует достаточно очевидная вещь. Был принят закон об олигархах. И одним из критериев олигархата является влияние на медиа... Фактически господин Зеленский говорит: "Я хочу прекратить таким образом теневую власть этих людей, которая находится над страной, потому что они влияют на политику, медиасферу". Но теперь выходит очень интересная вещь. Господин Зеленский в любом случае создает то, что ни один президент не сделал, - за деньги государства два собственных медиаканала", - сказал он.

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"Более того, он еще покупает и "4 канал". Смешно то, что сейчас директором этих каналов является человек, который создавал "112 Украина", NEWSONE, "Прямой". Это человек, который создал те самые олигархические телеканалы. Теперь, как ни странно, он создает почему-то, впервые в жизни работая на государство", - заявил Билецкий.

По его словам, ни в одной стране Евросоюза нет государственного телеканала:

"Почему? Потому что там есть общественное телевидение, которое руководствуется другими принципами, где государство не может влиять на то, что будет подано. Государство - это всегда конкретные люди... Я думаю, что создание Зеленским этой медиаимперии - это, по-моему, чрезвычайно стремная инициатива".

Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате. Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".

В частности, во фракции "Батькивщина" отметили, что у парламентского телеканала "Рада" не может быть монополии на освещение парламентской деятельности.

Политолог Вадим Карасев заявил, что в ситуации с запуском обновленного канала "Рада" видны признаки коррупции.

"Когда за бюджетные деньги делают канал, чтобы пропагандировать одну политическую силу, это значит, что государственные финансы (а бюджет – это государственные финансы) используются в частных целях (а партия – это всегда частное, часть, а не вся страна) и есть признаки коррупции. Это использование государственных денег в своих частных интересах и не только", – рассказал политолог.