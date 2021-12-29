23:53, Вчера

"На завтра готовится скандал": нардеп о предстоящем заседании СНБО "Я думаю, что эта технология сработала", - сказал Наливайченко

Санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, которые ввел в действие решением Совета безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский, были применены для того, чтобы не перебить информационный повод. Об этом в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" сказал народный депутат Валентин Наливайченко.

"Я думаю, что применили механизм путем опроса, разослали, чтобы быстро ударить по этим 2-м небольшим телеканалам только потому, что 30-го будет анонсировано заседание СНБО, чтобы не перебить информационный повод. Чтобы очередной скандал, готовящийся на завтра, не был "смазан" этаким скандалом вокруг 2-х новых телеканалов. Я думаю, что эта технология сработала, поэтому был применен такой механизм", – заявил он.

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"Беспокоит то, что за деньги налогоплательщиков эта власть решила себе к властным привилегиям - ни от одной из них они не отказались - добавить еще одну. Она имеет название "свой телеканал"... Причем не делали даже отдельных студий. Главное – 400 млн грн увеличения бюджета. Нужно ли это было делать? Возможно, если увеличить зарплаты, – да, нужно было. Но кому? Журналистам. Возможно, чтобы установить камеры, которые транслировали бы все заседания, - независимо от того, кто выступает и где? Но заседание и в сессионном зале, и в каждом комитете, и в кулуарах. Пожалуйста – тогда граждане Украины видели бы, чем занимаются депутаты (особенно – от власти) и на каком языке они разговаривают. И вы все будете неприятно, к сожалению, удивлены. Но по такому пути не пошли. Пошли по пути создания придворного, привилегированного телеканала для себя любимых", - рассказал Наливайченко.

Также он прокомментировал ситуацию с покупкой "4 канала":

"4 канал" покупает депутат от "Слуги народа". Но не покупает он – его выставили как фронтмена. Лицо показать, что вроде бы он покупает. Денег в декларации не было и нет. Бизнеса, чтобы позволить себе такое приобретение, тоже нет. И что удивительно для меня – НАЗК, НАБУ где? В отпусках или где они? Они молчат. Вот вам отмывание денег. Кто-то использовал человека, выставили его как фотографию, заводят неизвестно какие, неизвестно откуда огромные деньги, чтобы содержать телеканал, говорят нам, что купили или покупают - и никакой антикоррупционной проверки. Ни одного вопроса: а откуда деньги у депутата от "Слуги народа", пробывшего в парламенте всего 2 года и 3 или 4 месяца? А зарплата депутата – 35-36 тыс. грн в месяц сейчас. Не больше".

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Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, которое накладывает санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive.

Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы "Первый независимый" и UkrLive - ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Термин ограничивающих мер установили на 5 лет.

Согласно санкциям, украинским должностным лицам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины.

Кроме этого, владельцы этих телеканалов не могут совершать какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.

Также стало известно, что заседание Совета национальной безопасности и обороны переносится со среды на четверг 30 декабря из-за расширения повестки дня.

"В связи с тем, что президент Украины увеличил количество вопросов повестки дня, заседание СНБО Украины переносится на четверг 30 декабря 2021 г.", - сказали в аппарате СНБО.