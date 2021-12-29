23:46, Вчера

"Бояться надо Зеленскому": у Порошенко ответили на обыски Окружение президента заработало себе "на добрый десяток уголовных дел", считает София Федина

Партия "Европейская солидарность" намерена привлечь к ответственности следователей, прокуроров и судей, причастных к делу против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщила в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, комментируя обыски у своих соратников.

На вопрос, опасаются ли ее однопартийцы уголовного преследования, Федина ответила:

"Я думаю, бояться нужно Зеленскому и его "слугам", потому что своими действиями, своим в определенных случаях бездействием, из-за своего цинизма, беспринципности и низости они уже в будущем заработали себе на добрый десяток уголовных дел, начиная с государственной измены. Поэтому в в данном случае их судьба и закон в конце концов догонят".

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Депутат рассказала, к каким действиям прибегнет ее политсила:

"Я хотела бы анонсировать, что "Европейская солидарность" начала формировать и собирать доказательную базу в так называемом "списке Магнитского", в которую будут внесены все прокуроры, все следователи, все судьи, совершавшие незаконные действия, которые действовали не согласно законом, которые просто выполняли приказ Офиса президента. И как только будет собрана доказательная база, будут отвечать по закону, в частности, в судах".

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Напомним, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что у членов политсилы Юрия Онищенко и Сергея Березенко утром 29 декабря прошли обыски.

“Сегодня в 7 утра состоялись обыски у членов команды “Европейская солидарность” – первого помощника пятого президента Петра Порошенко, Чрезвычайного и Полномочного Посла, дипломата с 25-летним стажем Юрия Онищенко и бывшего депутата Сергея Березенко. Искали… уголь”, - отметила Геращенко.

Она назвала обыски заказными и заявила о системном давлении на оппозицию.

Ранее пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая ушла в отпуск, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Сейчас Порошенко находится в зарубежном турне, он посетил Турцию и Польшу. Соратники пятого президента сообщают, что в январе Порошенко вернется в Украину.