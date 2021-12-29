22:39, Вчера

Санкции СНБО незаконны – экс-замминистра указал на важный нюанс "Это роскошь, которую любая страна себе позволить не может"

Даже против врагов государство может действовать только в рамках закона. Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Имеет ли Украина возможность позволить себе роскошь во время войны и агрессии со стороны Российской Федерации, чтобы на территории нашего государства работали пророссийские так называемые "СМИ"? По моему мнению, это средства открытой пропаганды. Я считаю, что нет. Это та роскошь, которую любая страна мира в такой ситуации себе позволить не может. В то же время я категорически отрицаю то, чтобы, прикрываясь вроде бы патриотическими мировоззренческими вещами, власть действовала незаконно - даже против тех людей, которых я лично считаю не оппонентами, а врагами. Даже против врагов, я считаю, государство может действовать только в рамках закона", – сказал он.

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"Соответствуют ли действующие санкции, механизм, введенный по каденции Зеленского, любым нормам действующего законодательства? Нет, не отвечают... не только Конституции, а даже законам. Искать какую-то юридическую основу в действиях СНБО во времена президентства Владимира Зеленского – это совершенно бесполезное дело. В то же время... нужно принять соответствующий закон, запретив в Украине деятельность пророссийских партий и общественных организаций. И в дальнейшем этот закон можно использовать как юридическую основу для запрета деятельности пропагандистских российских СМИ", - отметил Георгий Тука.

Напомним, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что СНБО не может быть органом исполнительной власти.

"СНБО тем более не может быть судебным органом, который наказывает виноватых. СНБО - это орган, в моем понимании, который вырабатывает стратегии, стратегии обсуждаются, принимаются и имплементируются указами президента. Вот так должно быть", - сказал он.