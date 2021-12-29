22:21, Вчера

Данилюк назвал условие для присоединения США к переговорам по Донбассу Экс-секретарь СНБО прокомментировал громкое заявление украинского посла в США

США сегодня не готовы участвовать в переговорах по Донбассу в "нормандском формате", заявления украинской стороны по этому поводу являются "абсолютно пустыми". Штаты могут согласиться, если будет сформирован новый формат, где они будут играть ключевую роль.

Об этом заявил в эфире токшоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, комментируя слова украинского посла в США Оксаны Маркаровой о готовности Штатов присоединиться к переговорам по Донбассу.

"Абсолютно пустое заявление. Оно фактически ни о чем. Американцы готовы присоединиться, если это будет эффективно... Как только Зеленский говорит – а давайте присоединим Штаты к минскому формату, ему говорят – мы не видим, что это будет эффективно. Мы готовы к разным вариантам, но это неэффективно. Покажите нам эффективные варианты. Поэтому это ни о чем. Нужно ждать конкретики - либо формируется новый формат, и Штаты в нем будут играть ключевую роль. Это новость, и желательно это услышать от американской стороны, а не пережевывать одно и то же", - подчеркнул он.

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По мнению Данилюка, "не получится затянуть Соединенные Штаты в нормандский процесс, и это неправильно".

"У нас в принципе сейчас в международных новостях нет никакой конкретики. Все обсуждается без нашего участия. Я не критикую, просто действительно хочу увидеть конкретику", – пояснил он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена", - сказал Илларионов.

Ранее экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" оценил вероятность присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

"Это возможность. Все зависит от того, насколько будет подтверждена готовность России согласиться на подключение США, и от того, кого после этого американцы назначат своим представителем. И от этого зависит, насколько это будет эффективно. Но в целом впервые прозвучало такое заявление (о возможности подключения США — ред.), и я думаю, это позитив", — сказал он.