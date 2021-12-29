21:42, Сегодня

Попытки создавать "государственный пул" закончатся плачевно — нардеп "Цель, которую преследуют, не является правильной"

В Украине очень преувеличивают влияние таких каналов, как "Рада" или "4 канал". Об этом сказал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Сергей Соболев.

"Чем больше мы их будем называть в эфире, возможно, это как мыльный пузырь будет надуваться. Я посмотрел рейтинги каналов ("Рада" и "4 канал" – прим. ред.). Сколько бы туда денег не вливали за последние годы, фактически эти каналы отстают по всем показателям. Там должны быть соответствующие журналисты, гости, эти каналы должны иметь соответствующую нишу", - заявил он.

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"А когда, например, канал "Рада", который должен обеспечивать возможность доступа к ключевой информации - парламентским сессиям, комментариям разных политических сил, - фактически достаточно четко за последние дни именно после смены менеджмента показывает совершенно другой результат... Мне кажется, что сейчас эти попытки создавать очередной "государственный пул" или "полугосударственный пул" закончатся очень плачевно, потому что с одной стороны Верховная Рада приняла все решения по разгосударствлению... Цель, которую преследуют, не является правильной, но с другой стороны она недостижима", - отметил нардеп.

Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате. Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".

В частности, во фракции "Батькивщина" отметили, что у парламентского телеканала "Рада" не может быть монополии на освещение парламентской деятельности.

Политолог Вадим Карасев заявил, что в ситуации с запуском обновленного канала "Рада" видны признаки коррупции.

"Когда за бюджетные деньги делают канал, чтобы пропагандировать одну политическую силу, это значит, что государственные финансы (а бюджет – это государственные финансы) используются в частных целях (а партия – это всегда частное, часть, а не вся страна) и есть признаки коррупции. Это использование государственных денег в своих частных интересах и не только", – рассказал политолог.