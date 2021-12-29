21:19, Сегодня

СНБО должен срочно рассмотреть четыре вопроса – политолог о российской угрозе Александр Мусиенко считает, что Совбез уделяет много внимания пиар-составляющей

Совет национальной безопасности и обороны на фоне российской угрозы должен безотлагательно рассмотреть вопросы относительно обороноспособности и готовности Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Александр Мусиенко.

"Я не устаю говорить об одной вещи, которая меня очень беспокоит, и думаю, беспокоит многих граждан Украины, особенно военных. Почему мы не слышим информацию о том, что на фоне российской угрозы, скопления войск, было заседание Совета национальной безопасности и обороны - абсолютно аполитичное в смысле санкций, медиа, других вопросов, которые могут пиар-составляющую содержать? А вопросы, касающиеся оперативных потребностей Вооруженных сил, топлива, патронов, оружия – это первый вопрос", - подчеркнул эксперт.

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Второй вопрос, по словам Мусиенко, связан со службой в Вооруженных силах по контракту - "сколько контрактников не продлевает контракт после первого срока, почему они уходят, каковы социально-экономические причины".

Третий момент, отметил политолог – вопрос формирования территориальной обороны с 1 января.

"И самое главное - каким образом обеспечить, это же нужны бюджетные деньги... Вместо того, чтобы дать ответ, каким образом мы вооружим, предоставим социальные и экономические гарантии и льготы военным, которых у нас с резервистами более 500 тысяч, которые готовы защищать Украину , нам дали "военнообязанных женщин", и мы это обсуждаем... Мы увидели абсолютную подмену понятий. Я понимаю, что это информационные поводы, что это пиар-составляющая", - сказал он.

Напомним, 30 декабря в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание должно было пройти 29 декабря, однако было перенесено, поскольку президент Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, вносимых в повестку дня.

По данным издания "Украинская правда", среди вопросов, запланированных к рассмотрению СНБО - состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с коронавирусом, энергетика и реализация президентской программы "Зеленая страна".

На вопрос, есть ли в повестке дня СНБО санкции, источник издания ответил: "Вопрос санкционной политики - на стадии решения по вынесению на рассмотрение заседания".