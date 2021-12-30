09:30, Сегодня

Подозрение Порошенко: экс-следователь сказал, чем завершится дело "Должны быть объяснения обществу"

В Украине нет независимых правоохранительных органов и в принципе правосудия. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил экс-замначальника главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"К сожалению, каждый президент... в первую очередь пытается взять под максимальный контроль правоохранительные органы, чтобы они действовали не по закону, а выполняли их указания", - сказал он.

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"Исходя из истории развития таких уголовных производств, можно с уверенностью говорить, что дело ничем не закончится. У нас всегда начинаются большие резонансные дела при одной власти - и касаются они оппозиционных лидеров, по их мнению, врагов, мешающих непосредственно руководить или совершать другие действия по собственному желанию. И меняется власть - эти дела хоронятся. Как принятие решения о расследовании и извещение о подозрении оно происходит на политическом уровне, так и закрываются эти дела также, к сожалению", - отметил Горбатюк.

По его словам, каждый случай должен быть четко расследован без всякого влияния власти и дана оценка:

"Эти события, которые инкриминируются тому же Порошенко, слишком резонансны. Должны быть объяснения обществу - оно должно видеть завершающийся процесс - он объективно завершился или нет. Практика у нас свидетельствует, что такие дела как начинаются, так и завершаются обычно по решению руководства государства, а не по решению Уголовного процессуального кодекса или суда".

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".