20:17, Сегодня

Обыски у соратников Порошенко: в "Европейской солидарности" назвали три причины У Порошенко сравнили нынешнего главу государства с Януковичем

Народные депутаты от "Европейской солидарности" обвинили президента Владимира Зеленского в политических репрессиях против своего предшественника Петра Порошенко и заявили об угрозе демократии в Украине.

Нардеп София Федина в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" выделила три основных причины дела против Порошенко и обысков у членов "Европейской солидарности".

"Зеленский дико бесится от своей несостоятельности руководить государством, в этом обвиняет Петра Порошенко и "Европейскую солидарность". Кроме того, безумная зависть от того, что сегодня Порошенко общается с мировыми лидерами, отстаивая интересы украинского государства. А третье - я думаю, что этим уголовным делом против Порошенко и происходящими обысками он пытается отвлечь внимание от прямых закупок угля официальной Украиной под руководством Зеленского у страны-агрессора", - заявила она.

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Ее коллега Алексей Гончаренко отметил, что у членов "Европейской солидарности" "нет тревоги за себя, есть тревога за государство и за демократию в этом государстве".

"Мы видим, что Зеленский теряет позиции, а новый опрос Центра Разумкова демонстрирует, что он, кроме пророссийских кандидатов, ни у кого второй тур уже не выиграет. И в таких условиях он прибегает к политическим репрессиям. Это, безусловно, тревога за государство. У нас уже был один такой – это Виктор Янукович. Завершилось это плохо для всех", - подчеркнул Гончаренко.

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Напомним, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что у членов политсилы Юрия Онищенко и Сергея Березенко утром 29 декабря прошли обыски.

“Сегодня в 7 утра состоялись обыски у членов команды “Европейская солидарность” – первого помощника пятого президента Петра Порошенко, Чрезвычайного и Полномочного Посла, дипломата с 25-летним стажем Юрия Онищенко и бывшего депутата Сергея Березенко. Искали… уголь”, - отметила Геращенко.

Она назвала обыски заказными и заявила о системном давлении на оппозицию.

Ранее пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая ушла в отпуск, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Сейчас Порошенко находится в зарубежном турне, он посетил Турцию и Польшу. Соратники пятого президента сообщают, что в январе Порошенко вернется в Украину.