19:06, Сегодня

Интересы Зеленского и Путина совпадают: политолог об обысках у соратников Порошенко Украинские власти "работают на дискурс Путина", считает Валерий Дымов

Обыски у представителей партии "Европейская солидарность" показывают, что узкие политические интересы президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина совпадают.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Валерий Дымов.

Как отметил эксперт, "это не первый наезд на своих политических оппонентов".

"Дискредитация той власти, которая пришла после Революции Достоинства и Майдана, работает на дискурс Путина относительно того, что в Украине переворот и "мы не могли не вмешаться, потому что там такое произошло"... Я совершенно убежден, что сейчас российские рупоры пропаганды будут об этом рассказывать. Совпадают узкие политические интересы власти Зеленского с политическими интересами и даже стратегией агрессора - Кремля. А у них есть горизонт планирования, в отличие от наших властей", - подчеркнул Дымов.

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Напомним, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что у членов политсилы Юрия Онищенко и Сергея Березенко утром 29 декабря прошли обыски.

“Сегодня в 7 утра состоялись обыски у членов команды “Европейская солидарность” – первого помощника пятого президента Петра Порошенко, Чрезвычайного и Полномочного Посла, дипломата с 25-летним стажем Юрия Онищенко и бывшего депутата Сергея Березенко. Искали… уголь”, - отметила Геращенко.

Она назвала обыски заказными и заявила о системном давлении на оппозицию.

Ранее пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая ушла в отпуск, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Сейчас Порошенко находится в зарубежном турне, он посетил Турцию и Польшу. Соратники пятого президента сообщают, что в январе Порошенко вернется в Украину.