07:35, Сегодня

Переговоры США-Россия: дипломат рассказал, почему нужно приобщить Украину "В течение последних 2-3-х дней проходят переговоры"

Непонятно, почему Украину не приобщают к переговорам США и России. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат Константин Елисеев, комментируя заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США.

"Я считаю, что тот перечень вопросов, который сегодня обсуждается или собираются обсуждать США с Россией, выходит далеко за пределы двусторонних отношений между США и Москвой. Поэтому я считаю логичным присоединение и украинской стороны", - сказал он.

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"В течение последних 2-3-х дней проходят переговоры, в которые вовлечены и США, и генсек НАТО, и ЕС, другие партнеры, Великобритания. Но я почему-то не вижу, что аналогичные контакты происходят и с украинскими властями, украинским министром иностранных дел, президентом и т.д.", - рассказал Елисеев.

По его мнению, сегодня ЕС как единая сила не воспринимается со стороны Кремля как влиятельный внешнеполитический и безопасный игрок:

"Кремль ЕС интересует только с позиции выгодного рынка для нефти и газа... На мой взгляд, чтобы ЕС привлекли, нужен мощный консенсус внутри ЕС, чрезвычайно проактивная позиция, которая прежде всего должна сказываться на ситуации вокруг Украины".

Напомним, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".

Дипломат подтвердил решимость относительно участия ЕС в переговорах на фоне кризиса у границ Украины и России.

"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - отметил Боррель.

По его словам, если Москва хочет говорить об архитектуре безопасности в Европе и их гарантиях - с января и далее, это вопрос не только США и России.