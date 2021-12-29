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В Раду подали законопроект, который разрешает навязывать контент телеканалам - Червакова Законопроект о создании Госинформконцерна может осложнить отношения с Западом, считает медиаэксперт

Принудительное размещение контента, который курируют чиновники, является цензурой и противоречит Конституции. Об этом рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" бывший нардеп и медиаэксперт Ольга Червакова.

Журналистка отметила, что создание в Украине Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания может способствовать появлению цензуры в СМИ. Речь идет о законопроекте № 6430, который был подан в Раду 15 декабря для ознакомления. Известно, что законопроект инициировал нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда.

"Наиболее тревожным симптомом является появление законопроекта, который прямо предлагает, чтобы каждый телеканал, даже коммерческие вещатели, покупали ту продукцию, которую производит этот телевизионный холдинг президента. Там прямо так не написано, но смысл такой", — сказала эксперт.

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Червакова сообщила, что в проекте закона предлагается ввести квоту на обязательное размещение в СМИ контента, созданного государственным концерном.

"И даже предлагается ввести квоту, (которая определяет - ред.) сколько процентов этого телевизионного продукта, который производится под контролем государства, под контролем чиновников, президента, возможно, администрации, теперь будут вынуждены покупать и транслировать", — сказал она.

По словам экс-нардепа, навязывание контента, который будут курировать чиновники, СМИ является нарушением 15 статьи Конституции.

"У меня есть маленькая надежда, что здесь разум победит над маразмом. Но если это все-таки произойдет, здесь будет нарушение целого ряда законов и Конституции. Потому что то, что предлагается - прямая цензура. А определение цензуры есть в законе об информации. И там сказано, что это (цензура – ред.) в том числе попытка контроля государственных органов контента СМИ с целью распространения или нераспространения любой информации. То есть если под государственным контролем информация, какой-то контент будет распространяться на телеканалах принудительно, то это прямая цензура, которая запрещена 15 статьей Конституции Украины. Я думаю, что это подвергнет нас очень серьезным проблемам в отношениях с нашими европейскими партнерами", - сказала Червакова.

Отметим, что 21 декабря глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил в Facebook, что данный проект закона несет угрозу свободе слова в Украине.

Ранее народный депутат (партия "Голос") Инна Совсун сообщила, что в Украине власть пытается сосредоточить некоторую часть телеканалов в одних руках. Она обратила внимание на покупку "4 канала" нардепом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым. Как известно, декларация нардепа не располагает сведениями о ресурсах, которые бы указывали на состоятельность парламентария совершить такую покупку.

"Нет ни одного объяснения, почему мало кому известный народный депутат с очень скромной декларацией заявляет о покупке телеканала. То, что мы видим - это консолидация медиаресурсов, которые доступны сейчас на рынке, в одних руках.

И здесь есть два блока вопросов. Первый вопрос к самому депутату Ковалеву, декларация которого отнюдь не позволяет говорить о том, что у него были ресурсы для покупки этого телеканала. А с другой стороны - в какой степени будут на этих каналах подвергаться цензуре новости, и в какой степени на государственных телеканалах, за которые платят все налогоплательщики, будут продвигаться нарративы, которые являются только нарративами одной политической партии - партии власти", — сказала парламентарий.