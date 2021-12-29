17:53, Сегодня

Подозрение Порошенко – дополнительный повод для наступления Путина – эксперт "На столе у ​​Путина будет еще один рычаг, докладная записка, которая будет говорить, что в Украине раздор", - отметил политолог

Ситуация с подозрением пятому президенту Петру Порошенко станет дополнительным поводом президенту России Владимиру Путину для наступления на Украину.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил политолог Дмитрий Васильев.

«Будем смотреть, каким образом наши специальные органы будут использовать подобное подозрение, если оно будет запущено в действие. Но этим точно будет пользоваться Россия, потому что на столе у ​​Путина будет еще один рычаг, докладная записка, которая будет говорить, что в Украине раздор, что будет большое количество недовольных решениями украинской власти, в частности президента Зеленского. Соответственно, это будет хороший момент, чтобы отыскать повод для большей эскалации. Это все будет использовано пропагандистской машиной России, чтобы российскому народу объяснить дополнительные причины, по которым Украину нужно приструнить», - отметил политолог.

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Он подчеркнул, что даже невооруженным юридическим образованием глазом можно сказать о том, что в подозрении Порошенко есть нарушение на нарушении.

«Во-первых, подозрение нардепу должен подписывать генпрокурор, этого не сделано. Во-вторых, есть очень много разных нарушений чисто процедурных, которые адвокатура будет использовать для того, чтобы это дело рассыпалось моментально в суде. Третье, Руслан Стефанчук (спикер Верховной Рады – ред.) должен получить на столе определенный запрос, которого он не получил. Есть много оснований сказать, что это подозрение уже не имеет юридической силы», - заявил Васильев.

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд. грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.

Ранее в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".