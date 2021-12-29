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Пытаются сосредоточить медиа в одних руках: нардеп насчет покупки телеканала "слугой" Власть может начинать подготовку избирательной кампании, для которой нужно телевидение, считает Совсун

В Украине власть пытается сосредоточить некоторую часть телеканалов в одних руках. Для чего это делается, объяснила в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат (партия "Голос") Инна Совсун.

Она обратила внимание на покупку "4 канала" нардепом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым. Как известно, декларация нардепа не располагает сведениями о ресурсах, которые бы указывали на состоятельность парламентария совершить такую покупку.

"Нет ни одного объяснения, почему мало кому известный народный депутат с очень скромной декларацией заявляет о покупке телеканала. То, что мы видим - это консолидация медиаресурсов, которые доступны сейчас на рынке, в одних руках. И здесь есть два блока вопросов. Первый вопрос к самому депутату Ковалеву, декларация которого отнюдь не позволяет говорить о том, что у него были ресурсы для покупки этого телеканала. А с другой стороны - в какой степени будут на этих каналах подвергаться цензуре новости, и в какой степени на государственных телеканалах, за которые платят все налогоплательщики, будут продвигаться нарративы, которые являются только нарративами одной политической партии - партии власти", — сказала парламентарий.

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Совсун ответила на вопрос, приглашают ли на эфиры таких телеканалов ее однопартийцев и других представителей оппозиции.

"Пока приглашают. Это было результатом очень длительных дискуссий во время последней сессионной недели в парламенте, когда депутаты требовали поддержать постановление Верховной Рады относительно освещения работы народных депутатов от всех фракций. Но надо учитывать, что на телеканале "Рада", что мы наблюдаем последние две недели, есть два разных типа телепередач. Есть дневные передачи, на которые более-менее приглашают представителей разных политических фракций, а есть вечерние выпуски, пропагандистские, которые явно направлены очень четко на продвижение единых нарративов партии "Слуга народа", — сказала нардеп.

Совсун также высказала предположение относительно того, смогут ли телеканалы, которые будут находиться под контролем "слуг", помочь Владимиру Зеленскому продвигать предвыборную программу на второй президентский срок.

"Президент Зеленский, который в большой степени получил политическое влияние и политическую популярность благодаря одному телеканалу и одному телесериалу, понимает, что, несмотря на то, что в самом начале их работы были яркие заявления, что не нужны журналисты, не нужны телеканалы, что ("слуги" – ред.) будут напрямую общаться с избирателями через социальные сети... Сейчас возвращаются к тому, откуда они пришли - к телевидению. И очевидно, что они понимают, что без телевидения, которое остается самым популярным источником получения информации для украинцев, они не смогут поддерживать рейтинги или удерживать их от того стремительного падения, которое мы наблюдаем. Поэтому очевидно, что это будет использовано для того, чтобы продвигать идеи, которые хочет продвигать Офис президента. Они пытались в течение двух лет делать это на разных телеканалах, но, в конце концов, они столкнулись с проблемой, что большая часть их спикеров просто не готова была дебатировать на равных с представителями других политических сил, с экспертами. Откровенно говоря, их появления на эфирах, где их критиковали или задавали вопросы, не добавляли им рейтинга. Поэтому я думаю, что сейчас они это признали и пытаются действовать другими методами", — сказала нардеп.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.

Ковалев сообщил в Facebook, что проукраинский вектор канала будет сохранен. Новый собственник также подписал редакционное соглашение о сохранении независимой редакционной политики.

"Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов", – отметил он.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины"

Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон отметил, что власть хочет заполучить в Украине телеканалы, которые будут отстаивать пропрезидентскую точку зрения.

"Действующая власть в очередной раз делает из всех нас идиотов. Что такое телеканал? Это на бумаге там несколько миллионов гривен, а в собственности телеканала миллионы и миллионы долларов. А содержать телеканал? А платить людям зарплату? Телеканал – это большое количество сотрудников. Вы думаете, даром у нас все хозяева телеканалов олигархи? Только они могут позволить себе платить деньги сотрудникам. А камеры? А студия? А отопление?" — сказал он.