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Разумков подвел итоги года: не видно, чтобы власть понимала происходящее в Украине 2021 год заканчивается с рядом проблем в Украине, связанных не только с войной, сообщил экс-спикер Рады

Власть должна в людей вселять уверенность в завтрашнем дне. Сегодня этого не происходит. Об этом сообщил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Финал года, но год еще не завершился, и проблем гораздо больше, и это надо понимать. Если мы говорим с вами о войне, то мы, увы, находимся в состоянии войны, начиная с 2014 года. Это такая наша реальность сегодня, и мы это должны понимать как государство. Что мне не хватает сегодня от профильных представителей власти? Я не видел уверенности и понимания того, что должен каждый делать на своем месте в рамках своих конституционных полномочий. Я сейчас не критикую, я просто говорю о своем внутреннем ощущении не как политика, не как народного депутата, а как человека, который наблюдает за тем, что происходит. Я у людей спрашиваю и получаю плюс-минус такой же ответ. То есть власть должна вселять в людей уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что она понимает, что она будет делать в случае "Плана А", "Плана В", "План С". Сегодня этого нет", — сказал Разумков.

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Экс-спикер рады отметил, что сегодня в Украине есть угроза национальной безопасности как со стороны внешнего агрессора, так и со стороны внутреннего энергетического кризиса.

"Вопрос, связанный с тарифами, с энергетической безопасностью. Безопасность на фронте, безопасность на границах нашего государства - это одна составляющая. Другая составляющая - это энергетическая безопасность. Сегодня мы находимся в очень непростой ситуации. У нас идут веерные отключения, они называются как технические, но фактически в некоторых областях рассылают людям, где и когда будут отключения, на какой промежуток времени. С учетом морозов, которые сегодня стоят на улице, это тоже проблема. Мы видим, сколько у нас работает атомных энергоблоков, мы знаем, какова ситуация с отсутствием угля, нехваткой угля на складах. Много других вопросов. К этому надо было готовиться. И в первую очередь угля не хватает именно на государственных предприятиях. "Центрэнерго" - это государственное предприятие и государство его не обеспечило тем ресурсом. Поэтому сегодня много вызовов и много вопросов, которые стоят перед людьми", — сказал Разумков.

Экс-спикер Рады напомнил и о ситуации с эпидемией коронавируса.

"Я уже не говорю о последствиях ковида. Мы понимаем, что он еще не закончился. И каждый раз новая волна пандемии для представителей власти очень часто приходит, как "зима в январе" - неожиданно. Мы видим ситуацию с малым бизнесом и средним бизнесом. Крупному бизнесу здесь легче, он готов, и у него более серьезный запас прочности, он более-менее подготовлен к таким потрясениям. А малый и средний бизнес - им труднее больше всего, и именно его должно поддержать государство. Зато мы видим увеличение налогов, увеличение полномочий налоговой, другие вещи, которые точно не добавляют сегодня людям возможности пройти этот сложный этап. Мы же на Европу равняемся, на стандарты, которые есть в Европейском Союзе? В Европейском Союзе власть снимает налоги, помогает, субсидирует свой бизнес, а мы начинаем закручивать гайки. Это неправильный подход. Я сейчас не хочу выглядеть популистски, я понимаю все проблемы, которые сегодня есть в бюджетной сфере. Но в первую очередь мы как государство должны помочь людям", - сказа политик.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что в 2019 году у команды Зеленского был уникальный шанс изменить систему к лучшему, но эта возможность была упущена.

"Тогда это был большой шанс. Шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы.

Это была абсолютная под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.