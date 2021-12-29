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Украина дала России возможность пойти на диалог – Гармаш о решении конфликта на Донбассе России был предоставлен шанс на уровне президентов обсудить ситуацию на Донбассе, сказал Гармаш

В России СМИ опубликовали "документ", в котором Украина расписала 10 шагов, направленных на восстановление мира на Донбассе. Данный документ можно назвать настоящим, сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" журналист, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Журналист отметил, что лично документа такого он не видел, а смог ознакомиться с ним после его публикации в российских СМИ.

"Нет, официально я его не видел. Я знаю, что он готовился. Содержание его я не видел до публикации в российских СМИ. Честно говоря, я был уверен, что россияне его сольют, поэтому просто терпеливо ждал. Они сливали все наши предложения, которые их не устраивают", — сказал он.

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Журналист считает, что Россия опубликовала настоящий документ. По его словам, все 10 шагов, которые были там отмечены, соответствуют украинской политике.

"Когда я прочел, то понял, что, скорее всего, это настоящий документ, который был подготовлен украинской стороной. Он полностью отвечает заявленным принципам нашей политики относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Для меня было позитивным знаком то, что в предложении провести телефонные переговоры между двумя президентами затрагиваются темы режима прекращения огня и обмена пленными", — сообщил Гармаш.

Он также отметил, что этот документ в очередной раз подчеркивает, что Украина считает Россию стороной конфликта.

"Мы еще раз подчеркнули России, что считаем ее стороной конфликта, поскольку мы предлагаем ей обсуждать такие темы. Поэтому считаю, что документ настоящий и очень реалистичный с точки зрения отношения России к таким предложениям. Но я думаю, он (документ - ред.) больше направлен на наших западных партнеров, которые должны видеть, что мы стремимся к продолжению диалога. Если бы Россия хотела, если бы у нее была политическая воля, то можно было бы начать разговаривать, в том числе и по режиму прекращения огня, который на сегодня уже не соблюдается", — сказал Гармаш.

Также журналист назвал данный документ дипломатическим, который демонстрирует и России, и западным партнерам стремление Украины разрешить конфликт на Донбассе не военным путем.

"Я считаю это дипломатическим документом, в котором мы еще раз подтвердили наши принципы решения политико-дипломатическим путем конфликта на Донбассе. Мы дали России возможность пойти на диалог, в том числе и в форме прямого диалога двух президентов. Понятно, что мы не могли удовлетворить все желания Кремля, предложить какой-то документ, в котором бы Кремль был заинтересован и согласился. То есть бескомпромиссный документ с нашей стороны. Компромисс ведь подразумевает уступки с двух сторон, так вот Россия пока не идет ни на какие уступки. В данном случае сама форма диалога могла подразумевать хотя бы взаимопонимание, если не компромисс. Поэтому мы сделали этот шаг на фоне эскалации на Донбассе, конфронтации по всем периметрам границы и скопления войск", — сказал Гармаш.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью агентству "РБК- Украина" о стратегии "10 шагов" по выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Он сообщил, что данная стратегия имеет цель сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу.