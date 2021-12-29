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"Го*но это кушать мы должны?" – Гордон о покупке телеканала "слугой" Ковалевым Покупка телеканала требует огромных затрат, которые под силу в основном олигархам, отметил журналист

Власть хочет заполучить в Украине телеканалы, которые будут отстаивать пропрезидентскую точку зрения. Об этом сообщил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Действующая власть в очередной раз делает из всех нас идиотов. Что такое телеканал? Это на бумаге там несколько миллионов гривен, а в собственности телеканала миллионы и миллионы долларов. А содержать телеканал? А платить людям зарплату? Телеканал – это большое количество сотрудников. Вы думаете, даром у нас все хозяева телеканалов олигархи? Только они могут позволить себе платить деньги сотрудникам. А камеры? А студия? А отопление?" — сказал он.

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Гордон также прокомментировал финансирование телеканала "Рада", который является государственным. По словам ведущего, на телеканал "Рада" планируется тратить около 1 млн долларов в месяц.

"Государство давайте в сторону, государство может себе позволить. Налицо стремление президента Зеленского и его окружения набрать себе какое-то количество телеканалов, которые будут отстаивать их точку зрения. Что они делают? Телеканал "Рада", который принадлежит всем нам, который финансируется за наши деньги, они берут и делают пропрезидентским. Теперь они покупают на "Фунта", депутата Ковалева, телеканал. Кто-то же за это платит? А как они будут платить за жизнедеятельность телеканала, если у этого депутата даже квартиры нет? Они издеваются над здравым смыслом?.. Это стыдно комментировать... Где Ковалев возьмет эти деньги? Значит, они его поставили лицом, а за его спиной сами финансируют", — сказал журналист.

Он также рассказал, что в России собираются транслировать новый сезон телесериала "Сваты", производством которого занималась "Студия Квартал-95".

"Вот сейчас на канале "Россия-1", а это главный федеральный канал нашего противника, будет выходить сериал "Сваты-7", который снимает Владимир Зеленский и "Квартал-95". Они говорят - мы продаем его европейской фирме. То есть они взяли фирму прокладку, продают европейской фирме, а она продает россиянам. Просто делают лишний крюк. Это как с газом. Мы покупали газ в Словакии. Откуда в Словакии газ? Это же российский газ, понятно же. Точно так же они (и с каналом – ред.) проворачивают. И мы должны это кушать? Го*но это кушать мы должны?" — сказал Гордон.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.

Ковалев сообщил в Facebook, что проукраинский вектор канала будет сохранен. Новый собственник также подписал редакционное соглашение о сохранении независимой редакционной политики.

"Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов", – отметил он.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины"

Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".