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"Это капитуляция": Гордон разгромил план Зеленского по Донбассу Журналист опасается, что боевики могут получить легитимные права в Украине

Проведение в оккупированных районах Донбасса местных выборов до их возвращения под контроль Украины обернется крахом для украинского государства

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон, комментируя программу "10 шагов" президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что общество должно решительно сказать "нет" этим планам. Это капитуляция. Разрешить сегодня выборы на Донбассе - это дать боевикам легитимные права. Два корпуса в "ДНР" и "ЛНР" по 15 тысяч человек, вооруженные российским оружием, станут просто "народной милицией"... Это крах Украины - 30 тысяч человек, вооруженных российским оружием, боевиков, сепаратистов принять к себе, чтобы они с оружием продолжали там находиться. Этого никак нельзя допустить. Если Зеленский и Ермак этого не понимают, то общество должно им говорить об этом - настойчиво говорить, что это путь к краху Украины. Никогда народ Украины не примет этого", - заявил Гордон.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 21 декабря заявил, что Украина подготовила "10 шагов по реализации Минских соглашений", которые переданы для ознакомления США, Франции, Германии и России.

Впоследствии российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники опубликовало подробности плана Зеленского. Документ, в частности, предусматривает обмен пленными, меры по усилению режима прекращения огня, разблокирование контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, двусторонние переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, проведение саммита лидеров "нормандского формата", а также имплементацию в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что имплементация в украинское законодательство формулы Штайнмайера не несет "ничего страшного".

"Действительно, Украина подписала обязательство имплементировать формулу Штайнмайера, утвержден ее текст. Российская сторона блокирует обсуждение и возможность внесения в законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах этой формулы. Я не вижу в ней ничего страшного. Она фиксирует лишний раз, что выборы на оккупированной территории должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, с законодательством Украины... И главное - эта формула еще раз фиксирует, что выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ требуют контроля государством территории, на которой это государство проводит выборы. Поэтому мне кажется, что эта формула - немного раздутая тема", - рассказал Гармаш.