22:58, Вчера

Гордон сказал, в чем Зеленский берет пример с Путина Журналист привел в пример "закручивание гаек" в России

Президент Владимир Зеленский борется со свободой слова в Украине по образцу России, чтобы не слышать критики в свой адрес.

Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Слышали ли вы сегодня в России шутки о Путине? Нет. А почему? А потому, что страшно, посадить могут", - отметил он.

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Гордон привел в пример белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде, которому запретили въезд в РФ за шутку о россиянах:

"То, что они сейчас проделали с Идраком Мирзализаде... Сначала посадили на 10 суток за шутку, а потом выслали из страны пожизненно. Этим они не ему сказали что-то, а всем остальным комикам - ребята, не балуйтесь, не играйте с огнем, будет горячо".

По словам журналиста, российские власти "все гайки закрутили - "Мемориал" закрыли, комикам шутить нельзя, демонстрации и митинги нельзя, вся пресса несвободна".

"Вот вам модель, к которой, мне кажется, стремится Владимир Зеленский. Он тоже хотел бы, чтобы никто ничего не говорил, чтобы я у вас не выступал, хотел бы наверняка. Он хотел бы, чтобы все говорили, что он великий, что он хороший, что он делает правильные вещи, что при нем нет коррупции разнузданной, циничной и грязной. Он тоже хотел бы это, но у нас пока свобода слова, и мы говорим, мы уважаем другие точки зрения", - подчеркнул Гордон.

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что против критиков властей готовятся уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент Владимир Зеленский лично дает команду посадить.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", - сказал он.