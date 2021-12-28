21:55, Вчера

Судьба Саакашвили будет зависеть от встречи трех президентов: Гордон раскрыл детали Журналист заявил, что отслеживает все новости, которые касаются экс-президента Грузии

В Грузии арестованный экс-президент Михаил Саакашвили проведет встречу со своими преемниками на посту главы государства - Георгием Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист Дмитрий Гордон.

"Я отслеживаю все новости, которые касаются Михаила Саакашвили. Михаил пишет письма оттуда из тюрьмы, я получаю эти письма... Я знаю, что буквально вчера состоялась очень важная, на мой взгляд, встреча между Михаилом Саакашвили и его преемником на посту президента Грузии Маргвелашвили. Маргвелашвили был президентом пять лет после Михаила. Они были непримиримыми оппонентами, нещадно критиковали друг друга. И вот Маргвелашвили приехал в военный госпиталь в Гори к Михаилу Саакашвили, и они проговорили несколько часов. И появилось извещение о том, что планируется трехсторонняя встреча между тремя президентами Грузии - Михаил Саакашвили, Георгий Маргвелашвили и нынешний президент Саломе Зурабишвили", - сообщил Гордон.

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По словам журналиста, "карьера Саломе Зурабишвили, которая жила во Франции, сложилась благодаря Михаилу Саакашвили, который назначил ее в свое время министром иностранных дел".

"Встретятся три президента, включая нынешнего, и я думаю, от этого разговора будет зависеть многое. Я надеюсь на голос разума, я очень хочу, чтобы Михаил Саакашвили как можно быстрее оказался в безопасности в Украине у себя дома", - отметил он.

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Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября политика доставили в военный госпиталь в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки.

Глава общественной организации "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие именно преступления инкриминируют Саакашвили.