20:23, Сегодня

Покупка телеканала "слугой народа" – в оппозиции указали на странность Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что власть уже готовится к следующим выборам

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Ковалев, купивший "4 канал", не имеет даже собственного жилья в Киеве.

Об этом заявила в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"То, что произошло с "4 каналом", эта покупка народным депутатом... Насколько я понимаю, он даже в Киеве проживает в съемной квартире, у него нет в Киеве жилья", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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Комментируя причины покупки Ковалевым "4 канала", депутат заявила:

"Возможно, он заинтересован и в своем определенном изменении агитации, потому что он известен тем, что рыбу раздавал, как Христос, на своем округе в Херсонской области. Кто-то гречку сеет, а кто-то рыбу раздает. Возможно, он считает, чтобы здесь был какой-то новый тип агитации на этом канале. Но я убеждена, что это сделано с согласия и по указанию Офиса президента. Наверное, таким образом они привлекают к работе своих депутатов, которые в подавляющем большинстве не имеют вообще своего собственного мнения, не имеют своей позиции и выполняют сугубо указания из Офиса на Банковой".

Климпуш-Цинцадзе предположила, что Офис президента начал системно готовиться информационно к следующим парламентским и президентским выборам, и "старается информационно подмять под себя множество различных медиа".

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.

Ковалев сообщил в Facebook, что проукраинский вектор канала будет сохранен. Новый собственник также подписал редакционное соглашение о сохранении независимой редакционной политики.

"Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов", – отметил он.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины"

Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".