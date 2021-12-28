У "слуги народа" должны отобрать телеканал – неожиданное заявление Бутусова

Бутусов высмеял "экономические успехи власти", когда простые депутаты могут позволить себе купить телеканал

У "слуги народа" должны отобрать телеканал – неожиданное заявление Бутусова

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Ковалев после покупки "4 канала" должен попасть под действие закона об олигархах, недавно принятого монобольшинством.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Юрий Бутусов.

Бутусов отметил, что "возможно, в стране достаточно неплохо обстоят дела, если представитель "Слуги народа" через три года успешной работы в парламенте смог купить телеканал".

"Пожалуй, неплохо у "слуг народа" обстоят дела. Возможно, какой-то экономический рост, большие достижения - и они уже покупают телеканалы. Уже простые депутаты, простые "слуги" покупают целые телеканалы - пожалуй, это признак каких-то выдающихся экономических успехов действующей власти. Теперь мы увидим, какую информационную политику проводят "слуги народа" на еще одном приобретенном ими телеканале", - сказал он.

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Журналист также напомнил, что "президент Зеленский подписал закон о борьбе с олигархами, запрещающий богатым людям покупать и пользоваться медиа".

"Поэтому вряд ли господин Ковалев сможет длительное время распоряжаться своим телеканалом, поскольку в соответствии с законом, за который проголосовали сами "слуги народа", его должны теперь лишить вскоре телеканала и вообще внести в список олигархов, то есть состоятельных людей, у которых есть собственные медиа. Будем ожидать появления г-на Ковалева в списках олигархов, который вскоре должны "обнародовать"... Теперь на примере самого "слуги народа" Ковалева власть должна продемонстрировать, что делает с богачами, у которых есть медиа. Это очень интересный пример будет, я думаю, для всей страны", - подчеркнул Бутусов.

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.

Ковалев сообщил в Facebook, что проукраинский вектор канала будет сохранен. Новый собственник также подписал редакционное соглашение о сохранении независимой редакционной политики.

"Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов", – отметил он.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины"

Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".