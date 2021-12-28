19:28, Сегодня

У "слуги народа" должны отобрать телеканал – неожиданное заявление Бутусова Бутусов высмеял "экономические успехи власти", когда простые депутаты могут позволить себе купить телеканал

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Ковалев после покупки "4 канала" должен попасть под действие закона об олигархах, недавно принятого монобольшинством.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Юрий Бутусов.

Бутусов отметил, что "возможно, в стране достаточно неплохо обстоят дела, если представитель "Слуги народа" через три года успешной работы в парламенте смог купить телеканал".

"Пожалуй, неплохо у "слуг народа" обстоят дела. Возможно, какой-то экономический рост, большие достижения - и они уже покупают телеканалы. Уже простые депутаты, простые "слуги" покупают целые телеканалы - пожалуй, это признак каких-то выдающихся экономических успехов действующей власти. Теперь мы увидим, какую информационную политику проводят "слуги народа" на еще одном приобретенном ими телеканале", - сказал он.

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Журналист также напомнил, что "президент Зеленский подписал закон о борьбе с олигархами, запрещающий богатым людям покупать и пользоваться медиа".

"Поэтому вряд ли господин Ковалев сможет длительное время распоряжаться своим телеканалом, поскольку в соответствии с законом, за который проголосовали сами "слуги народа", его должны теперь лишить вскоре телеканала и вообще внести в список олигархов, то есть состоятельных людей, у которых есть собственные медиа. Будем ожидать появления г-на Ковалева в списках олигархов, который вскоре должны "обнародовать"... Теперь на примере самого "слуги народа" Ковалева власть должна продемонстрировать, что делает с богачами, у которых есть медиа. Это очень интересный пример будет, я думаю, для всей страны", - подчеркнул Бутусов.

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у экс-нардепа Дмитрия Добродомова.

Ковалев сообщил в Facebook, что проукраинский вектор канала будет сохранен. Новый собственник также подписал редакционное соглашение о сохранении независимой редакционной политики.

"Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов", – отметил он.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины"

Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".