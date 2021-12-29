08:25, Сегодня

"Путин встал с колен": американский офицер об угрозе нападения на Украину Президент РФ "всех обыграл" без армии и ядерного оружия, считает Гарри Табах

Президент России Владимир Путин не заинтересован в полномасштабной войне против Украины, поскольку сегодня он и так добивается всего чего хотел.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Обычно война не начинается, когда говорят - вот сейчас, сейчас... Вам никто не говорил - вот сейчас у вас аннексируют Крым, начнется война на Донбассе. Это все случилось в течение нескольких дней... Из моих наблюдений - зачем Путину война с Украиной на сегодняшний день? Он добился всего чего хотел. Пойти в лобовую атаку с Украиной... Сейчас уже не 2014 год, армия не та, генералы не те. Он умоется кровью, это будет конец России. Зачем?" - отметил американский военный.

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По словам Табаха, Путин "встал с колен с начала этого года", когда нефть выросла в цене.

"Могу привести примеры, что произошло за последний год. Путин обыграл всех благодаря левым СМИ, экспорту - без армии, без угроз, без ядерного оружия. Он уговорил всех. В Америке и Европе пришла слабая власть - которые уже утверждают, что все будет решаться только дипломатическим образом. Наш директор по национальной безопасности господин Салливан вышел и сказал, что мы должны обеспечить России безопасность после саммита Байдена с Путиным..." - сказал он.

Как подчеркнул военный аналитик, чтобы остановить Россию, "все что нужно - обрушить цены на нефть, и не нужна никакая армия".

"Это единственный кислород, который поступает в Россию. Так было при предыдущей американской администрации. Сейчас выросли цены на нефть, он видит, что власть в Америке и везде беззубая и импотентная", - заявил он.

Также Табах выразил уверенность в том, что российский газопровод "Северный поток-2" скоро заработает:

"Германия и Россия будут получать миллиарды долларов. Вот вам и гарантия, что Украина никогда не вступит в НАТО, потому что Германия никогда за это уже не проголосует".

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.