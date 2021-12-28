17:25, Сегодня

Подозрение Порошенко: эксперт рассказал о реакции Запада "Нет никаких полутонов"

На сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность в ситуации с подозрением пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по безопасности Иван Варченко.

"Я думаю, что у сегодняшней власти есть такой подарок от Порошенко – взять и подумать на Новый год, Рождество – до того дня, пока вернется Порошенко и, возможно, радикально скорректировать свою часть общественного социального поведения в этом вопросе. Мы знаем однозначно сегодня об обеспокоенности, которую выражают лидеры европейских стран. Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут придирчиво следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко, - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь", - сказал он.

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"Какой сигнал мы даем Европе, привыкшей видеть Петра Порошенко на острие украинско-российской войны? Мы даем основания усомниться в том, что происходит у нас в Украине, какие есть акценты. По моему глубокому убеждению, мы сейчас должны подчинить... любые политические дискуссии - особенно детские обиды, которые воплощаются таким образом, - а также вопросы национальной безопасности. Мы понимаем, что на сегодняшний день у нас внутренний конфликт. И внутренняя "горячая" ситуация может еще добавить баллов и аргументов только врагам Украины. Мы не становимся сильнее, разговаривая на эти темы", – отметил эксперт.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая ушла в отпуск, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Сейчас Порошенко находится в зарубежном турне, он посетил Турцию и Польшу. Соратники пятого президента сообщают, что в январе Порошенко вернется в Украину.

Политолог Андрей Рудик заявил, что Петра Порошенко после возвращения из зарубежного турне в аэропорту могут встретить правоохранители.

"Я думаю, они его и должны ждать. Когда повышается градус в связи с такими новостями, довольно странное поведение с точки зрения государства как института и правоохранительных органов, когда они не будут ждать Петра Алексеевича", - сказал Рудик.