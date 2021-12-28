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У Порошенко готовят ответ на подозрение в госизмене: Геращенко раскрыла детали У Порошенко заявляют о "политически мотивированном правосудии"

Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовят иск в Европейский суд по правам человека из-за серьезных нарушений в уголовном производстве против Порошенко.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Как заявила Геращенко, подозрение Порошенко в государственной измене – "это политически мотивированное правосудие", которое осуществляется с многочисленными нарушениями.

"Мое утро вместе с Артуром Герасимовым, сопредседателем фракции "Европейская солидарность" началось с приемной председателя Верховной Рады Украины. Ведь согласно законодательству Уголовный кодекс статья 482 пункт 2 предусматривает, что в случае вручения или передачи подозрения народному депутату Украины или других следственных действий немедленно Генеральная прокуратура или другой орган, задействованный в данном расследовании - ГБР, Служба безопасности Украины - должны были передать в течение 24 часов председателю Верховной Рады соответствующее сообщение. Мы на прошлой неделе направили соответствующее обращение к председателю Верховной Рады, и сегодня навестили уважаемого господина Стефанчука для того, чтобы узнать, есть ли соответствующее сообщение. Он его не получал", - заявила депутат.

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По ее словам, "это еще раз говорит о серьезных процессуальных нарушениях этого дела, которые лягут в основу иска в Европейский суд по правам человека". Геращенко уточнила, что "над этим уже работают адвокаты Петра Порошенко".

"Хочу отметить многочисленные нарушения, процессуальные в частности. Например, мы знаем из СМИ, что в конце прошлой недели Печерский суд рассматривал ходатайство о принудительном приводе Порошенко, хотя и Банковая, и Печерский суд, и прокуратура знают, что он отправился в конце декабря в командировку. Теперь у него есть короткий отпуск. И такой радости, как прятаться, он не подарит Банковой, обязательно вернется в страну сразу после своего отпуска", - добавила Геращенко.

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Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко, сумма залога составляет 1 млрд грн. Документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая ушла в отпуск, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Сейчас Порошенко находится в зарубежном турне, он посетил Турцию и Польшу. Соратники пятого президента сообщают, что в январе Порошенко вернется в Украину.

Политолог Андрей Рудик в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Петра Порошенко после возвращения из зарубежного турне в аэропорту могут встретить правоохранители.

"Я думаю, они его и должны ждать. Когда повышается градус в связи с такими новостями, довольно странное поведение с точки зрения государства как института и правоохранительных органов, когда они не будут ждать Петра Алексеевича", - сказал Рудик.