16:10, Сегодня

Попытка вторжения в Украину: эксперт сказал, что Россия может получить в ответ "Все видят, что происходит"

То, что западные партнеры, союзники Украины обсуждают все сценарии возможной агрессии против Украины, - это нормально, потому что они являются гарантами в Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от своего ядерного оружия. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт Михаил Притула.

"США, Великобритания, а также Россия подписали соглашение о том, что будет сохраняться территориальная целостность Украины. Как мы видим, страна-агрессор Россия нарушила территориальную целостность Украины один раз и теперь пытается это сделать еще раз. Однако в отличие от 2014 года сейчас не удастся показать, что это "внутренний конфликт в Украине", обмануть международное сообщество, сказать, что "их там нет". Все видят, что происходит, весь мир видит, что Россия готовится к агрессии, и готовится дать отпор", - сказал Притула.

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Также он сказал, что могут означать экономические санкции против России:

"Специфика экономики России в том, что большинство валютных средств, которые Россия получает от продажи нефти и газа, остается в тех странах, куда она продает нефть и газ. Т.е. в Европе, Великобритании, США, банках стран НАТО. Конечно, страны НАТО могут в любое время заблокировать эти гигантские ресурсы и у России не будет средств даже на то, чтобы покупать товары первой необходимости. Это лекарства, обувь, одежда, запчасти к самолетам, автомобилям, моторные масла, а также целая группа товаров, которые необходимы для экономики".

По его мнению, все маневры, которые сейчас происходят со стороны России против Украины, имеют только психологическое давление на Украину:

"Они уже причиняют вред тем, что останавливается наша экономика, потому что никто не хочет инвестировать средства в те территории, которые могут быть атакованы. Самими этими маневрами Россия наносит большой вред. Российские маневры преследуют цель уже нанесение ущерба на сегодня. Прямо сейчас".

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.