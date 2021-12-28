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Дело против Порошенко: эксперт указал на опасность Сергей Фурса рассказал, как подозрение Порошенко воспринимают на Западе

Запад воспринимает дело против пятого президента Украины Петра Порошенко как репрессии, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Все это не в пользу Украине. Тут вопрос в том, как будет воспринято. На Западе это однозначно будет воспринято как политические репрессии. Уже были заявления посольств, Великобритания, США, Канада, что они внимательно следят за этим делом. То, что такие заявления есть, свидетельствует о том, как на это смотрят на Западе. И мы можем сейчас повторить путь, который Украина уже проходила в 2011 году, когда была отправлена в тюрьму Тимошенко. Причем у Януковича было больше причин посадить Тимошенко - потому что ее контракт с Путиным страна отхаркивала еще несколько лет. Но когда ее посадили, это было воспринято однозначно как политические репрессии, потому что человек при власти садит в тюрьму своего крупнейшего конкурента. Для таких стран как Украина... никто не верит в верховенство права. И поэтому такие истории воспринимаются как репрессии", — сказал он.

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Фурса высказался о поддержке со стороны Запада в этой ситуации.

"На чем основывается поддержка Запада? И она действительно большая. На том, что есть Украина, на которую нападает Россия. Украина — это форпост демократии, и Запад поддерживает страну, которая выбрала его ценности. И очень сложно будет западным политикам объяснять своим избирателям, почему они поддерживают страну, где есть политические репрессии", — сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.