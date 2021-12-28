Гончаренко о деле Порошенко: Власть хочет устроить шоу

Алексей Гончаренко прокомментировал подозрение Петру Порошенко

Гончаренко о деле Порошенко: Власть хочет устроить шоу

Президент Владимир Зеленский хочет прикрыть делом Порошенко свои неудачи, заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Очевидно, что Зеленский, видя, что у него ничего не получается с выполнением обещаний, которые он давал людям, "конец эпохи бедности", окончание войны и так далее, и что рейтинги у него падают, решил применить такие жесткие политические репрессии. На самом деле, это не новость для нас, против Порошенко было открыто более 50 дел, в которых он фигурировал. За что угодно открывались дела, по одну из них два года назад отправлялось подозрение в Печерский суд, и это закончилось ничем. Теперь мы снова видим новое подозрение, и вероятно, впереди новый суд. Конечно, я все это связываю с политическим преследованием, и таких преследований в Украине много. Это не только Порошенко — это Федина и Зверобой, это Лерос, и я лично, когда они атакуют меня своими исками в суд. Это депутаты "Слуги народа", а Зеленский лично в сессионном зале мне угрожал. Так Зеленский реагирует на критику — очень нервно, он очень боится своих политических оппонентов", — сказал он.

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Гончаренко ответил на вопрос, могут ли Порошенко задержать прямо в аэропорту после возвращения в Украину.

"Я думаю, что не могут, по моему мнению, юридически это невозможно. Но что им придет в голову... Были данные о том, что Печерский райсуд то ли принял решение, то ли получил обращение от Генеральной прокуратуры о принудительном приводе Порошенко в суд для избрания меры пресечения или на допрос. Слухов много, я думаю, они будут пытаться устроить какое-то шоу. В этом нет смысла, потому что Порошенко сам говорит, что будет в Украине и готов ответить. Если будет какое-то шоу, это просто шоу, потому что никто не прячется. Власть сама хочет, чтобы он не возвращался, ее задача — отправить его в ссылку. А еще хорошо было бы, если бы все остальные политические оппоненты Зеленского уехали из страны, и тогда ему кажется, что будет все хорошо. Но люди все равно все видят, проблема не в оппонентах Зеленского, а в нем самом", — сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.

Источник Украина 24 Теги Петр Порошенко Алексей Гончаренко