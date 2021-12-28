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Гончаренко о деле Порошенко: Власть хочет устроить шоу Алексей Гончаренко прокомментировал подозрение Петру Порошенко

Президент Владимир Зеленский хочет прикрыть делом Порошенко свои неудачи, заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Очевидно, что Зеленский, видя, что у него ничего не получается с выполнением обещаний, которые он давал людям, "конец эпохи бедности", окончание войны и так далее, и что рейтинги у него падают, решил применить такие жесткие политические репрессии. На самом деле, это не новость для нас, против Порошенко было открыто более 50 дел, в которых он фигурировал. За что угодно открывались дела, по одну из них два года назад отправлялось подозрение в Печерский суд, и это закончилось ничем. Теперь мы снова видим новое подозрение, и вероятно, впереди новый суд. Конечно, я все это связываю с политическим преследованием, и таких преследований в Украине много. Это не только Порошенко — это Федина и Зверобой, это Лерос, и я лично, когда они атакуют меня своими исками в суд. Это депутаты "Слуги народа", а Зеленский лично в сессионном зале мне угрожал. Так Зеленский реагирует на критику — очень нервно, он очень боится своих политических оппонентов", — сказал он.

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Гончаренко ответил на вопрос, могут ли Порошенко задержать прямо в аэропорту после возвращения в Украину.

"Я думаю, что не могут, по моему мнению, юридически это невозможно. Но что им придет в голову... Были данные о том, что Печерский райсуд то ли принял решение, то ли получил обращение от Генеральной прокуратуры о принудительном приводе Порошенко в суд для избрания меры пресечения или на допрос. Слухов много, я думаю, они будут пытаться устроить какое-то шоу. В этом нет смысла, потому что Порошенко сам говорит, что будет в Украине и готов ответить. Если будет какое-то шоу, это просто шоу, потому что никто не прячется. Власть сама хочет, чтобы он не возвращался, ее задача — отправить его в ссылку. А еще хорошо было бы, если бы все остальные политические оппоненты Зеленского уехали из страны, и тогда ему кажется, что будет все хорошо. Но люди все равно все видят, проблема не в оппонентах Зеленского, а в нем самом", — сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.