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На Пискуна готовили покушение: подробности от экс-генпрокурора Святослав Пискун рассказал, как его прятали американцы

О неудавшемся покушении на себя рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Когда меня снял Кучма, когда я арестовал Пукача (в 2003 году — ред.), на следующий день ко мне приезжают из посольства США, офицер по безопасности, и говорят: "Святослав Михайлович, уезжайте в Польшу, мы вас оттуда заберем в Америку и дадим политическое убежище". Я приехал от посла, говорю: "А что такое?" Говорят: "Вас сняли, и у нас есть оперативная информация, что на вас готовится покушение. Вы будете две недели жить на конспиративной квартире". И я жил на конспиративной квартире в Украине. Меня спрятали. Потом снова пришел офицер по безопасности, сказал: "Ваш вопрос решен. Мы распространили информацию, что вы об убийстве Гонгадзе и Александрова написали книгу, все это написали, кто, что, и она в Польше выйдет через месяц. Поэтому смысла вас убирать больше нет". И я вернулся домой", — сказал он.

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По словам Пискуна, у разведок разных стран есть много интересной информации.

"Когда я слышу, как кто-то говорит, мол, я засекречен, никто обо мне не знает — мне так смешно всегда. Все давно знают, кто где, что у кого есть, кто на кого работает, кто кому сливает, это все давно известно. И этим нужно удачно пользоваться руководителям правоохранительных органов государства", — сказал он.

Ранее Пискун рассказал историю о том, как раскрыл убийство в новогоднюю ночь. В Ирпене он нашел убийцу, который совершил преступление за несколько лет до этого.