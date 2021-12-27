23:59, Вчера

Пахнет импичментом Зеленскому - Пискун о "вагнергейте" Экс-генпрокурор считает, что президент нарушил Конституцию

В скандале со срывом операции украинской разведки по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" есть предпосылки для объявления импичмента президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Есть один момент, и он, на мой взгляд, очень важен. Об этом немногие говорят. Согласно статье 106 Конституции, пункт 31... четко написано, что президент Украины не имеет права передавать свои полномочия любому физическому лицу или органу. Поэтому, когда я слышу, что кто-то с кем-то ушел в другую комнату от президента о чем-то договариваться, у меня даже мои небольшие волосы становятся дыбом. Это же передача полномочий, это же пахнет импичментом", - подчеркнул экс-генпрокурор.

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Также Пискун отметил, что украинские власти недостаточно активно действовали в вопросе экстрадиции "вагнеровцев".

"Кто не знает, что такое постановление об экстрадиции, в этом постановлении четко указываются признаки преступлений, согласно которым объявлено подозрение – набор фактов, согласно которым объявлено подозрение конкретному будущему преступнику. Это значит, что все доказательства уже были собраны. И когда направили туда запрос на их экстрадицию, уже все, кому надо, знали, в каких конкретно преступлениях они подозреваются. Я думаю, что к тому времени, если бы мы более активно отработали, следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, разведки выехали бы в Минск. Тогда были совсем другие времена... Тогда можно было на этом сыграть, приехать и сказать – вот у нас 33 подозрения, вот у нас 33 постановления суда на арест. Вы обязаны нам их выдать с территории Беларуси и отправить в Украину. Мы за ними приехали", - подчеркнул он.

Напомним, экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что регулярно докладывал президенту о подготовке операции по "вагнеровцам". Однако накануне старта операции глава Офиса президента Андрей Ермак от имени главы государства дал указание перенести спецоперацию, что впоследствии стало причиной ее срыва.

Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "РБК-Украина" заявил, что не давал никаких указаний бывшему главе Главного управления разведки Василию Бурбе относительно спецоперации.