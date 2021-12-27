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"Для России будет катастрофа": Шкиряк об угрозе большой войны Экс-советник главы МВД напомнил об условиях современной войны

Для России попытка полномасштабного военного вторжения в Украину завершится катастрофой и большими потерями.

Такое мнение высказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Как отметил Шкиряк, он очень сомневается, что Россия прибегнет к широкомасштабному вторжению.

"Правила в условиях современной войны совсем другие. Любое широкомасштабное вторжение в Украину со стороны Российской Федерации для России будет катастрофой, подчеркиваю это. Любой военный знает, что обороняющаяся сторона всегда теряет меньше, чем наступающие. В среднем просчитывается один к трем, один к пяти, в зависимости от того, какая форма войны", – пояснил он.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.