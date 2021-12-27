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Войска РФ на границе Украины: эксперт рассказал, что нужно делать "У них зимний период обучения"

В настоящее время есть потенциальная угроза нападения России на Украину. Об этом в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" сказал военный эксперт Олег Стариков.

"Войны просто так не начинаются. Действительно, Российская Федерация проводит такую стратегию устрашения и силового убеждения, т.е. насытила границы Украины своими войсками, которые там и останутся. У них зимний период обучения. В планах - они перебрасывают войска туда-сюда... У них тренировки такие. Они таким способом показывают, что если не будет принято решение, которое сказал Путин, - связанное с обеспечением их безопасности, то и дальше это будут увеличивать", - рассказал он.

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Также эксперт, сказал, что нужно делать Украине:

"Вооруженные силы Украины в состоянии решать вопросы о защите суверенитета и территориальной целостности. Второе - в Кабинете министров должны написать все планы, которые есть. Министры, которые должны быть профессиональными... каждый должен отрабатывать. Также должны быть соответствующие стратегические резервы".

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.