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Бойко рассказал, ждать ли Украине большой войны с Россией Политик заявил, что в Украине "нарастает военный психоз"

В Украине власти искусственно нагнетают обстановку разговорами об угрозе "большой войны" с Россией.

Такое мнение в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" высказал сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Бойко.

Как отметил политик, "в последние два месяца усиленно нарастает военный психоз".

"Я оптимистично настроен после переговоров президентов России и Америки. И я надеюсь, что сейчас будет встреча России и НАТО. Я убежден, что никакой большой войны не будет. Хватит пугать этим людей, потому что они сознательно этот психоз накачивали. Сейчас дошли до того, что давайте всех женщин в военкоматы отправлять на учет. Вот сделал руководитель субъекта Российской Федерации какое-то скандальное заявление. До этого Жириновский делал скандальные заявления. С нашей стороны главнокомандующий вообще сказал, что он поедет на танках по Красной площади. Потом подписали указ о том, что давайте женщин отправим на учет в военкомат... Ну как это комментировать? Заявили и заявили", - сказал он.

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По мнению Бойко, "никакой большой войны не будет, никто на это не пойдет".

"И то, что сейчас начинаются переговоры между НАТО и Россией, это как раз достаточно позитивный сигнал, они до чего-то там договорятся. И НАТО, и Россия понимают, что военный конфликт в этой ситуации - это катастрофа... Плохо то, что это все происходит без участия Украины - инсинуация же идет вокруг нашей страны", - отметил нардеп.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.