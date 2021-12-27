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"Следующим пойдет Зеленский": экс-нардеп спрогнозировала судьбу президентов Украины "Порошенко сам развязал этот "ящик Пандоры"

Неважно, каким путем пятого президента Украины Петра Порошенко привлекут к ответственности, заявила в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Надежда Савченко.

"Если говорить о юриспруденции, наших судах и реформах и т.д. - да, это будет долго, это понятно. Я считаю, что неважно, каким путем Порошенко будет привлечен к ответственности на это время. Я тоже за законные способы, решения судов, тоже не понимаю этих СНБОшных "выходок", - сказала она.

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"Если говорить о политическом аспекте у нас... Порошенко сам развязал этот "ящик Пандоры" - Янукович... за госизмену получил приговор. Думаю, что Порошенко будет вторым президентом в Украине, который получит приговор за госизмену. Следующим пойдет Зеленский. И так пойдет каждый президент, который станет президентом. Каждому из президентов есть, за что отвечать перед народом, каждый президент принимает глупые решения, которые ухудшают состояние украинцев. Поэтому я считаю, что нет ничего страшного, если президенты будут сидеть. Еще лучше, чтобы президенты знали, что они идут и уже будут сидеть", - заявила Савченко.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.