"Следующим пойдет Зеленский": экс-нардеп спрогнозировала судьбу президентов Украины

"Порошенко сам развязал этот "ящик Пандоры"

"Следующим пойдет Зеленский": экс-нардеп спрогнозировала судьбу президентов Украины

Неважно, каким путем пятого президента Украины Петра Порошенко привлекут к ответственности, заявила в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Надежда Савченко

"Если говорить о юриспруденции, наших судах и реформах и т.д. - да, это будет долго, это понятно.

Я считаю, что неважно, каким путем Порошенко будет привлечен к ответственности на это время. Я тоже за законные способы, решения судов, тоже не понимаю этих СНБОшных "выходок", - сказала она.

Читайте также: Савченко: "Слуги" первые, кто цинично заявил о своих зарплатах

"Если говорить о политическом аспекте у нас... Порошенко сам развязал этот "ящик Пандоры" - Янукович... за госизмену получил приговор.

Думаю, что Порошенко будет вторым президентом в Украине, который получит приговор за госизмену. Следующим пойдет Зеленский. И так пойдет каждый президент, который станет президентом. Каждому из президентов есть, за что отвечать перед народом, каждый президент принимает глупые решения, которые ухудшают состояние украинцев.

Поэтому я считаю, что нет ничего страшного, если президенты будут сидеть. Еще лучше, чтобы президенты знали, что они идут и уже будут сидеть", - заявила Савченко.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский СНБО Петр Порошенко госизмена Надежда Савченко президент Украина