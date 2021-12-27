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"Занимаются собой": Бойко рассказал, по какому пути идет власть в Украине "Я не верю, что они могут измениться"

В Украине власть занимается собой, своими доходами, делами и нетерпима к критике. Об этом в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

По его мнению, власть стала вести себя по-другому:

"Если раньше я допускал, что да, непрофессиональные люди, случайные, но они хотят изменить страну к лучшему... Сейчас вижу, что они занимаются собой, своими доходами, делами и нетерпимы к критике, абсолютно нетерпимы к каким-то советам, не понимают, что делают плохо для людей. И я не верю, что они могут измениться".

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"Сегодняшняя власть - это идет от президента, его окружения - не выполнила своих обещаний. И вместо того, чтобы их выполнить, начинают давить на оппозицию, закрывать телеканалы, рассказывать, что вот война, а "вы там молчите все". Они пошли по такому пути - задавить цензурой... А это путь к отсталости, нищете и еще больше усугубляет те проблемы, которые есть в стране", - отметил Бойко.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Владимир Зеленский собирался баллотироваться в президенты Украины еще в 2014 году и даже подал документы в Центризбирком, однако впоследствии отказался от своих планов.

"Начались события - война и так далее. Видимо, Владимир Александрович решил, что еще не время, я не знаю. Но денежный залог не внесли. То есть документы наверняка там", — сообщил он.