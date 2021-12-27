21:10, Сегодня

Путина ждет неблагоприятный период: дипломат озвучил прогноз Валерий Чалый объяснил, как президент РФ унизил Запад

Президент России Владимир Путин спешит усилить давление на Запад, поскольку скоро геополитическая ситуация станет для Кремля неблагоприятной.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Валерий Чалый.

Комментируя требование МИД РФ не принимать Украину в НАТО, дипломат заявил:

"Для Кремля логично поднимать дальше ставки. Мы будем идти настолько далеко, насколько нам позволят. А дальше остановимся там, где все остановятся, и получим свое... Это заявление Лаврова, что они хотят получить в этих условиях то, что они видят минимальной ценой, потому что в принципе в мире поднимать так ставки и такие ресурсы задействовать, шантажировать всех – это не проходит бесследно... Я считаю это унижением, которое Россия в первую очередь совершает в отношении стран Европы, отдельных стран, она унижает Францию, унижает Германию, Италию, Австрию, Испанию – все страны. Если эти страны это унижение будут терпеть, они будут иметь потом войну".

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Чалый отметил, что президент РФ Владимир Путин воспринял в июне переговоры с президентом США Джо Байденом как слабость американской администрации.

"Я думаю, с приближением промежуточных выборов в Конгресс США, голоса за то, чтобы быть более жесткими по отношению к России, будут только увеличиваться. Кстати, поэтому Путин хочет быстро это сделать. Потому что следующий период для него во многом неблагоприятный – и в Соединенных Штатах, и в других странах. Сейчас, пока в Германии выборы были, во Франции, в Америке постоянно внутренняя ситуация отвлекает, есть пандемия и другие вещи, еще и зима, слабость Европы с точки зрения тепла, они решили это делать быстро", - объяснил он.

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Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. Документ под названием "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора" состоит из 9 статей.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме этого, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Договор также предусматривает, что участники исключают возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

Международный обозреватель Иван Яковина рассказал, какую цель преследует Россия, ставя ультиматум перед НАТО и США:

"Предложения, представленные российским МИД, не имеют никакого отношения к построению системы безопасности, поскольку в случае их исполнения Европа станет более опасным местом. Фактически речь идет о том, что Россия говорит Западу: давайте вы уберете все свои войска, всю свою инфраструктуру с территории постсоветских государств и Восточной Европы, и разрешите нам делать все, что мы захотим. А чего хочет Россия - не является большим секретом, об этом Владимир Путин писал в своих статьях. Он хочет уничтожения Украины как государства и поглощение Украины Россией. Это его главная цель".