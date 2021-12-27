19:53, Сегодня

"Это какие-то некрофилы": украинский дипломат раскрыл планы России Путин мечтает вернуть времена СССР, отметил Валерий Чалый

Президент России Владимир Путин и его окружение стремятся к перераспределению мира и возвращению во времена "холодной войны".

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Валерий Чалый.

По его словам, заявления России о недопустимости вступления Украины в НАТО – это не блеф.

"Россия хочет пересмотреть сложившийся после "холодной войны" порядок. Хочу напомнить, что такое "холодная война" - не было "горячих" фаз, были локальные, но глобальное противостояние с ядерным оружием не завершилось катастрофой. Советский Союз со своими союзниками не выдержал борьбы и конкуренции с западными странами, стал слабым, и республики Советского Союза смогли отстоять свою независимость. А теперь почему-то захотелось пересмотреть итоги и последствия "холодной войны". Как их пересмотреть? Уже установилось определенное распределение, установленное в международных договорах, границы, у нас с Россией договор о дружбе и партнерстве был. Значит, надо поднять ставки, показать, что "холодная война" не завершена, такой второй этап. Давайте ее доведем до пика, до абсурда, а дальше поделим мир снова", - пояснил Чалый.

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По его словам, Россия стала сильнее, нежели после развала Советского Союза.

"Теперь в Кремле хотят поделить заново мир, но они стали сильнее по милитаризации. Они не стали по милитаризации такими, как Советский Союз, но получили, может и ошибочно, по наследству ядерное оружие. Передали все Российской Федерации – Украина, Казахстан, Беларусь. В результате они теперь шантажируют мир и хотят нового передела мира, имея ВВП на уровне Испании. Есть армия, миллион с чем-то, есть ядерное оружие, нефть и больше ничего нет. Технологий, какого-то уровня развития", - сказал он.

Чалый отметил, что "Россия хочет затащить весь мир назад на 30 лет".

"Это какие-то некрофилы. У них в уме прошлое, у них в уме империя, Советский Союз - это у Путина", - добавил он.

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Ранее обозреватель сетевого издания "МБХ медиа" Роман Попков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как российские власти навязывают своим гражданам тему Украины.

"Кремль, тем не менее, пытается усиленно через полностью контролируемое телевидение вернуть российское общество в состояние перманентной истерики. Кричат во всех ток-шоу об Украине, в любое время можно включить телевизор, и будет тема Украины, тема Зеленского. Есть такое стремление, Кремль пытается с людьми разговаривать языком холодной войны, он себя чувствует уверенно. Потому что сложно объяснить, почему цены растут", - сказал он.

В свою очередь, экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Ильенко заявил, что президент России Владимир Путин, оправдывая агрессию против Украины, использует те же методы, что и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.