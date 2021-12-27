18:18, Сегодня

Провал во внешней политике Украины: политтехнолог назвал выход "Президент Байден даже не пожал руку президенту Украины"

У Украины серьезнейший провал во внешней политике. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Виталий Бала.

"Президент Байден даже не пожал руку президенту Украины, когда тот пришел к нему в кабинет. Он сидел и даже не встал... Я уже не говорю о том, кто встречал его. Слава Богу, что к Украине они относятся несколько иначе, чем к действующей власти. Это на самом деле для нас большой плюс - именно для Украины, украинского народа", - сказал он.

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"Я вижу только один выход - это досрочные парламентские выборы... Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий, и меньше мы потратим время, чтобы затем выравнивать ситуацию, которая на самом деле является катастрофической на внешней арене. Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины - что бы американцы публично не заявляли... это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", - рассказал Бала.

Напомним, 23 декабря состоялся разговор между главой Госдепа США Энтони Блинкен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, в котором стороны заявили, что Россия должна пойти на деэскалацию в Украине, а в случае расширения агрессии ее ждут серьезные последствия.

Американский военный аналитик Гарри Табах выразил сомнение в том, что США сегодня готовы защищать интересы Украины.

"Пока что я не увидел никакого представления интересов Украины. Снятие с "Северного потока-2" санкций - это не в интересах Украины. Урезать военный бюджет для Украины сразу после саммита с Путиным на 200 миллионов - я тоже не вижу помощи Украине от этого. Нет посла американского в Украине - тоже не представляю, какая польза для Украины", - перечислил он.