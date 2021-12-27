18:02, Сегодня

Путин делает то же, что и Гитлер - экс-нардеп об угрозах для Украины Кремль готовит почву для продолжения агрессии против Украины, считает Андрей Ильенко

Президент России Владимир Путин, оправдывая агрессию против Украины, использует те же методы, что и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Ильенко, комментируя заявление МИД России о якобы намерениях США спровоцировать в Украине "маленькую войну".

По словам экс-нардепа, такие заявления направлены на то, чтобы готовить почву для продолжения российской агрессии.

"Это абсолютный бред, здесь все перевернуто с ног на голову. Обвинять США, что они хотят спровоцировать какую-то войну в Украине, из уст руководства государства Россия, которая войну против Украины ведет уже восемь лет, которая оккупировала часть территории... Не Америка забрала у Украины часть территории, не американские войска сейчас находятся на территории Украины, не американские войска сейчас убивают украинцев. Все это делает Россия, и при этом Россия обвиняет весь мир и Америку в том, что Америка якобы провоцирует войну", - подчеркнул он.

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По мнению Ильенко, ничего нового не происходит:

"Если вспомнить историю, Россия действовала так всегда – когда, например, развязывала войну против Финляндии в 1939 году, тоже говорили, что это Финляндия напала на СССР, а не наоборот. Кстати, Гитлер действовал совершенно таким же образом. Он каждый раз, когда развязывал новую агрессию, всегда говорил, что на него нападают, он все время только защищается. Польша на него "нападала" и так далее. Путин делает то же самое".

Экс-депутат отметил, что в России "в настоящее время готовится пропагандистская накрутка".

"Договорились до того, что в Украине уже химическое оружие находится на Донбассе. Это очень непростые заявления делаются. Публично обвиняют Украину, что на ее территории находится оружие массового уничтожения. Все это для того, чтобы накручивать ситуацию внутри России, накручивать ситуацию на международной арене, и пытаться перекинуть все с больной головы на здоровую", - заявил он.

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Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад провоцирует "маленькую войнушку" в Украине и поставляет ей оружие, чтобы потом обвинить РФ.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал он.

Ранее обозреватель сетевого издания "МБХ медиа" Роман Попков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как российские власти навязывают своим гражданам тему Украины.

"Кремль, тем не менее, пытается усиленно через полностью контролируемое телевидение вернуть российское общество в состояние перманентной истерики. Кричат во всех ток-шоу об Украине, в любое время можно включить телевизор, и будет тема Украины, тема Зеленского. Есть такое стремление, Кремль пытается с людьми разговаривать языком холодной войны, он себя чувствует уверенно. Потому что сложно объяснить, почему цены растут", - сказал он.