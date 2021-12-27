17:52, Сегодня

Заявление Лаврова об Украине: дипломат объяснил, при чем здесь Финляндия "Украине нужно делать свое дело"

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине, является не первым подобным заявлением в России. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Андрей Веселовский.

"Они продолжаются в последние несколько месяцев. Но "маленькая победоносная война" - когда-то ее устраивала Россия как раз примерно в такое время года - это было 61 год назад в Финляндии. Такую же "маленькую победную войну" хочет сейчас устроить Россия на территории Украины. История, к сожалению, повторяется", - сказал он.

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По его словам, Финляндии в то время было очень тяжело:

"Она потеряла 10% территории, несколько тысяч своих граждан, но остановила Россию. Я думаю, что из этих всех рупоров, которые мы слышим из Москвы сейчас, должны сделать только один вывод - сделать так, как делала Финляндия 61 год назад. Только тогда Украина устоит и останется независимым государством".

Также дипломат отметил, что Украине нужно делать свое дело:

"Когда у лжеца нет аргументов, он пытается взять частотой... Мы знаем, что нет никаких американских инструкторов под Авдеевкой, никакой нервно-паралитический газ или еще какое-либо химическое вещество не складируется... На это все не нужно обращать внимание, а делать свое дело и как можно скорее брать на вооружение новейшие изобретения, которые и создает сейчас Украина, и которые мы можем приобрести на Западе, а также готовиться, чтобы дать отпор".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине, а потом обвинить РФ.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал он.

По словам главы российского МИД, Запад "накачивает" Украину вооружениями.

"Они накачивают вооружениями. Хвастаются, что поставили боеприпасы и ударные системы на 2,5 млрд долларов", - сказал он.