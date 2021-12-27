17:09, Сегодня

"Угрожают существованию Украины": политтехнолог прокомментировал слова Лаврова "Это не так просто говорится"

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине, а затем обвинить Российскую Федерацию - это попытка тем или иным способом показывать, что Россия - "большие братья". Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Виталий Бала.

"Это не так просто говорится. Это попытка тем или иным способом показывать, что они - "великие братья". В этой ситуации меня удивляет то, что мы к этому никак не можем привыкнуть, понять четко для себя, что страна, которая рядом с нами (Россия – прим. ред.), – это страна, угрожающая существованию государства Украина. Надо так, чтоб они понимали, что если они полезут, то будет великая война для них. Нам нужно больше брать вооружения, об этом говорить и самим свое вооружение производить", - сказал он.

Читайте также: В России объяснили скандальное заявление Кадырова об Украине: есть три причины

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине, а потом обвинить РФ.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал он.

По словам главы российского МИД, Запад "накачивает" Украину вооружениями.

"Они накачивают вооружениями. Хвастаются, что поставили боеприпасы и ударные системы на 2,5 млрд долларов", - сказал он.