16:54, Сегодня

Американский политик объяснил, "сдаст" ли Байден Украину Путину Краеугольный камень отношений между Байденом и Путиным – это решение судьбы Украины, отметил Борис Пинкус

Президент США Джо Байден не сможет пойти на уступки по Украине президенту России Владимиру Путину. Конгресс не позволит Байдену пожертвовать украинскими национальными интересами.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" руководитель отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

Комментируя переговоры по Украине президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, американский политик отметил:

"Сегодня в вопросе безопасности Украины заинтересованы мы, американцы, не меньше, чем сами украинцы, потому что это национальный интерес Америки. С другой стороны - Путину нужен торг, Путину нужно выживание. И поэтому краеугольный камень отношений между Байденом и Путиным - это решение судьбы Украины путем уступок Запада Путину. Это так решает Путин. Но этого не будет никогда. Байден не пойдет на уступки Путину за счет национальных интересов Украины. Не потому, что этого хочет сам Байден, но прежде всего потому, что обе палаты Конгресса сегодня едины как никогда".

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Оценивая достижения Украины на международной арене в уходящем году, Пинкус отметил, что "надо отдать должное тандему Зеленский-Кулеба, которые достигли невозможного".

"После их визитов в Америку популярность Украины в Америке высока как никогда. И поэтому есть большие надежды на то, что тот курс, который принят Байденом, несмотря на его самый низкий рейтинг за всю историю Америки, будет направлен на то, чтобы поддерживать Украину во всех направлениях по защите территориальной целостности. В этом есть гарантия и в этом можете быть спокойны", - подчеркнул он.

Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 23 декабря провели разговор, в котором заявили, что Россия должна пойти на деэскалацию в Украине, а в случае расширения агрессии ее ждут серьезные последствия.

Американский военный аналитик Гарри Табах в эфире телеканала "Украина 24" выразил сомнение в том, что США сегодня готовы защищать интересы Украины.

"Пока что я не увидел никакого представления интересов Украины. Снятие с "Северного потока-2" санкций - это не в интересах Украины. Урезать военный бюджет для Украины сразу после саммита с Путиным на 200 миллионов - я тоже не вижу помощи Украине от этого. Нет посла американского в Украине - тоже не представляю, какая польза для Украины", - перечислил он.