16:03, Сегодня

Переговоры ТКГ: советник сказала, что должна сделать Россия "С нашей стороны делаются все возможные и невозможные шаги"

Наступил тот момент, когда Россия должна сесть за стол переговоров. Об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник главы украинской делегации в ТКГ Гайдэ Ризаева.

"Не только через призму ТКГ, но и по другим тенденциям прослеживается положительная динамика. Скорее всего, наступил тот момент, когда Россия должна сесть за стол переговоров и как сторона конфликта каким-то образом урегулировать некоторые моменты, которые действительно зависят только от них. В частности, это освобождение пленных, возобновление работы по поиску без вести пропавших и ряд других вопросов", - сказала она.

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По ее словам, огромная надежда, что это произойдет скоро.

"Скорее всего, надеюсь, что это произойдет перед Новым годом или на рождественские праздники. Уже даже тяжело сказать, через какие двери и моменты мы не встречались и не пытались достучаться до Российской Федерации, чтобы были освобождены наши пленные. На сегодняшний день их порядка 310 человек, 34 из них - это женщины. 5 из этих женщин находятся в критическом состоянии. Могу с полной уверенностью сказать, что с нашей стороны делаются все возможные и невозможные шаги, чтобы разблокировать этот процесс", - рассказала Ризаева.

Напомним, представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года невелики.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен до конца года – УП) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал он.

Гармаш добавил, что есть небольшие шансы, что российская сторона может предпринять такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.