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В России объяснили скандальное заявление Кадырова об Украине: есть три причины Как отметил политолог Дмитрий Орешкин, Россия движется по пути чеченизации

Заявление лидера Чечни Рамзана Кадырова о том, что Украина должна быть присоединена к России, объясняется тремя причинами. Однако всерьез к его словам относиться не следует.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Во-первых, Кадыров по своему статусу должен бежать на два корпуса впереди Путина. Поэтому он может говорить то, что Путину говорить еще нельзя. Это первое. Второе - понятно, что российская политика во времена Путина делается все более виртуально-риторической. Это такой элемент пропагандистской войны, который должен держать всех в напряжении, и в то же время создавать иллюзию, что Россия поднимается с колен. И, наконец, третий аспект - Россия движется по пути чеченизации, она все больше превращается в восточную сатрапию. Начать хотя бы с результатов выборов в Чеченской республике, где вне зависимости от настроений избирателей всегда 90% с лишним за Путина, за "Единую Россию" при невероятно высоких показателях явки. Как в Советском Союзе "рисуют" эти цифры", - рассказал политолог.

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Как отметил Орешкин, в словах Кадырова есть элемент стеба:

"Довольно смешно в его устах выглядит идея того, что Украина - один народ с Чечней. Поэтому всерьез к этому относиться не надо... К реальной жизни это никакого отношения не имеет. Это только характеризует глубину той ментальной ямы, в которую погружается, к сожалению, моя страна под руководством Владимира Владимировича Путина и его наместников, среди которых на первом месте, конечно, господин Кадыров".

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Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров 26 декабря на пресс-конференции в Грозном заявил, что Украину нужно присоединить к России.

"Я глубоко убежден, если Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - сказал лидер Чечни.

Ранее обозреватель сетевого издания "МБХ медиа" Роман Попков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как российские власти навязывают своим гражданам тему Украины.

"Кремль, тем не менее, пытается усиленно через полностью контролируемое телевидение вернуть российское общество в состояние перманентной истерики. Кричат во всех ток-шоу об Украине, в любое время можно включить телевизор, и будет тема Украины, тема Зеленского. Есть такое стремление, Кремль пытается с людьми разговаривать языком холодной войны, он себя чувствует уверенно. Потому что сложно объяснить, почему цены растут", - сказал он.