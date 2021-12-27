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Кому выгодно дело против Порошенко: эксперт дал ответ Скандал с пятым президентом указывает на нестабильность политической системы

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко может стать причиной проблем для страны, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Александр Краев.

"В восприятии Запада такие внутриполитические проблемы показывают нестабильность системы. То есть мы снова боремся не с реальными проблемами — не с коррупцией, не с российским влиянием, не с олигархами, — а боремся за политические очки, за рейтинги, которые создаются на Западе не таким образом и не такими инструментами. Американцы воспринимают это как неофициальную борьбу, как построение неофициальной иерархии. Это одна из причин, кстати, почему у нас в Украине так долго нет посла США — потому что у нас действует неофициальная иерархия, у нас нет нормальной государственной системы. И эта ситуация — еще одно проявление этого", — сказал он.

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Эксперт пояснил, кому выгоден этот скандал.

"С точки зрения международной политики - это подтверждение нашей нестабильности. Кому это на руку? Нашим оппонентам. То есть это не только Россия, это и страны, которые сомневаются в Украине и не пускают нас в НАТО. Это, например, Венгрия. Это Западная Европа — Франция, Германия. Основной аргумент против нашей евроатлантической интеграции — то, что мы ненадежная страна с ненадежной политической системой, в которой действует неформальная олигархическая партия. Это на руку тем, кто создает негативный имидж Украины", — сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.