Кому выгодно дело против Порошенко: эксперт дал ответ

Скандал с пятым президентом указывает на нестабильность политической системы

Кому выгодно дело против Порошенко: эксперт дал ответ

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко может стать причиной проблем для страны, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Александр Краев.

"В восприятии Запада такие внутриполитические проблемы показывают нестабильность системы. То есть мы снова боремся не с реальными проблемами — не с коррупцией, не с российским влиянием, не с олигархами, — а боремся за политические очки, за рейтинги, которые создаются на Западе не таким образом и не такими инструментами. Американцы воспринимают это как неофициальную борьбу, как построение неофициальной иерархии. Это одна из причин, кстати, почему у нас в Украине так долго нет посла США — потому что у нас действует неофициальная иерархия, у нас нет нормальной государственной системы. И эта ситуация — еще одно проявление этого", — сказал он.

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Эксперт пояснил, кому выгоден этот скандал.

"С точки зрения международной политики - это подтверждение нашей нестабильности. Кому это на руку? Нашим оппонентам. То есть это не только Россия, это и страны, которые сомневаются в Украине и не пускают нас в НАТО. Это, например, Венгрия. Это Западная Европа — Франция, Германия. Основной аргумент против нашей евроатлантической интеграции — то, что мы ненадежная страна с ненадежной политической системой, в которой действует неформальная олигархическая партия. Это на руку тем, кто создает негативный имидж Украины", — сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус отметил, что весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.

 

Источник Украина 24 Теги Петр Порошенко Запад-2021