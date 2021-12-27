14:17, Сегодня

Зеленский опоздал с заявлением о "госперевороте": нардеп рассказал почему Артем Дмитрук рассказал, когда на самом деле произошли изменения во власти

Государственный переворот в Украине, о котором говорил президент Владимир Зеленский, уже произошел, заявил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Артем Дмитрук.

"Когда президент говорил о перевороте 1 декабря, он немного опоздал, потому что переворот произошел именно тогда, когда начался этот беспредел, вакханалия, передергивания, обиды, когда снимали Дмитрия Разумкова. Снимали абсолютно безосновательно, снимали вопреки регламенту, закону, здравому смыслу. Снимали тогда, когда в стране было огромное количество важных актуальных вопросов — тарифы, койко-места, медицина и так далее. Такая атмосфера царила тогда под куполом, знаете, как будто поругались два человека, но не в парламенте, не президент с кем-то, а какие-то люди поругались на улице и пытаются выяснить отношения", — сказал он.

Читайте также: Заявление о "госперевороте" на сатиру не тянет, это уже другой жанр - Шустер

Дмитрук рассказал, как его убеждали проголосовать за отставку Разумкова.

"Вы же прекрасно помните, когда в Офис президента вызывали депутатов, угрожали, обещали или золотые горы, или глубокие ямы. Я был свидетелем, когда меня приглашали в ОП, и я сказал, что не согласен с отстранением Разумкова. Когда я спросил, какие аргументы есть, чтобы голосовать за это, их не было. Я разговаривал с Зеленским, Шефиром, Ермаком, на встрече присутствовали Арахамия и Корниенко. Там просто сказали: "Так сейчас нужно". Но если ты не проголосуешь, то неважна твоя деятельность, все — ты личный враг. Там нет нормальной конструктивной работы на благо общества. Там происходят исключительно свои "терки" и "шкурняки", — сказал он.

Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. При этом именно монобольшинство не дало необходимого для увольнения спикера количества голосов.