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Савченко: "Слуги" первые, кто цинично заявил о своих зарплатах Надежда Савченко рассказала о разрыве между словами власти и реальности простых украинцев

Законы, которые принимались якобы на благо украинцев, не улучшают их благосостояние, заявила в программе "Высокое Напряжение" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Надежда Савченко.

"Законы (которые на протяжении года рассматривала Верховная Рада — ред.), безусловно, важны, но они ни разу не реализованы. И непонятно, будут ли реализованы, и не будут ли они изуродованы через год внесенными правками, как закон о земле и так далее. Люди этих законов не чувствуют. Люди чувствуют следующее: государство перестает быть социально ориентированным. И это в принципе стратегическая политика комитета Верховной Рады по соцполитике под председательством Третьяковой. Если бы в этом бюджете поставили реальный прожиточный минимум, то у нас большая часть людей — больше половины — оказались бы просто за гранью бедности", — сказала она.

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Савченко отметила, что власть не скрывает своих высоких зарплат, в то время как простые украинцы вынуждены выживать.

"Слуги" – первые во власти, кто цинично и откровенно сказал, что те, кто при власти, должны получать много, и не просто много, а очень много. И мы вспоминаем все зарплаты в Кабмине и так далее, в наблюдательных советах. Это вышло за полмиллиона и выше. И эта власть перестала это скрывать. Если предшественники как-то добавляли премиями, скрывая какие-то хвосты, то эти просто сказали, что есть те, кто должен жить хорошо, а остальные пусть выживают как могут. Люди остро чувствуют проблемы — что государство не считает нужным поддерживать каждого украинца. Если говорят о росте ВВП — вы думаете, это идет в развитие государства? Нет, к сожалению, не идет. Дороги, которые сегодня строятся за счет налогоплательщиков, завтра станут платными. Отдадутся в концессию частным лицам, поставят шлагбаумы и будут брать с вас плату. Украинцы не понимают цифр, которыми оперируют чиновники, президент, рассказывая красивую сказку. Украинцы чувствуют то, что они видят. А то, что видят, совершенно не соответствуют всем этим законам", — сказала она.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Владимир Зеленский собирался баллотироваться в президенты Украины еще в 2014 году и даже подал документы в Центризбирком, однако впоследствии отказался от своих планов.

"Начались события - война и так далее. Видимо, Владимир Александрович решил, что еще не время, я не знаю. Но денежный залог не внесли. То есть документы наверняка там", — сообщил он.