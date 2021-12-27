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Климкин: Нападение на Украину дорого обойдется Путину Экс-глава МИД рассказал, чего добивается Кремль

Президент России Владимир Путин не решится открыто напасть на Украину — об этом в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Все, что происходит вокруг наших границ — это, во-первых, шантаж, а во-вторых, подготовка к возможным действиям. Кремль хочет поставить Запад и нас "на растяжку". Мол, мы начинаем военные действия. Но блицкриг, большая война невозможна. Даже Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято. Он всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск. Большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска. Но ставки он будет поднимать и далее шантажировать. Он будет говорить об угрозах, которые НАТО якобы хочет создать на территории Украины. Он будет желать нового разделения мира по примеру Ялты версия 3.0. Он будет желать договоренностей относительно восточной Европы", — сказал он.

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Экс-министр рассказал, почему Путин активизировался именно сейчас.

"Всем же понятно, что НАТО не пойдет на договоренности относительно себя. Никогда не ограничит размещение оружия и элементов инфраструктуры на территории стран-членов НАТО. Путин же не будет расширять свое влияние на страны бывшего Варшавского договора. Это даже представить себе никто не может. Поэтому он будет давить на договоренности относительно восточной Европы, относительно нас. Потому что, чтобы перейти 2024 год и "перезагрузиться" как президент России, ему нужно создать победу. Эту победу он хочет создать сейчас, он поймал кураж. Он считает, что все работает на него, он создал энергетический кризис в Европе. А Запад не может себе этого позволить, потому что если он пойдет на компромисс с Путиным, он покажет себя слабым и не только относительно России, а и Китая, и других игроков", — сказал он.

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Климкин отметил, что в Украине процент людей, готовых воевать за Украину, выше, чем в Европе за свои страны.

"По последним опросам, в Германии только 18% готовы с оружием защищать свою страну. То есть один из пяти немцев. Во Франции, в Нидерландах ненамного меньше. Но никто же себе не представляет в реальности, что Путин пойдет в атаку на Нидерланды или Германию. Гитлер хотел захватить Европу и часть мира. Задача Путина другая — он хочет восстановить империю, хочет оставаться мировым игроком, хочет возобновить свою приоритетную сферу влияния, и он хочет, чтобы никто не трогал Россию в процессе перезагрузки на новую версию путинизма. Захват территории — не его главная цель. Он хочет спроектировать свое влияние на ту часть, которую он считает остатками Российской империи. Я считаю, основным его инструментом будет прямой шантаж, провокации, но не полномасштабные военные действия. Это не будет воспринято ни внутри России, ни на Западе, который будет вынужден жестко реагировать, и не будет воспринято в Украине. У нас больше 35% людей готовы защищать Украину. Такого нет ни в одной стране Запада. Поэтому нападение на Украину Путину обойдется дорого и может ударить по России. Поэтому его главная цель – шантаж и договоренности с Западом через нашу голову", — сказал он.

17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — сказал он.