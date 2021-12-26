23:31, Вчера

Береза о скандале со "слугой народа": Быдло приходит к власти Борислав Береза прокомментировал очередной скандал с нардепом и полицейскими

О скандале с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Николаем Галушко высказался в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Борислав Береза.

"Почему сейчас появилось это видео? Кто-то для себя так подумал и решил, что можно сейчас это показать, Вопрос — кто, и сколько еще таких видео мы еще увидим. почему-то я считаю, что это еще не самое страшное, что мы в дальнейшем увидим с участием "слуг" и окружения Зеленского. Второе. Когда мы говорим, что депутат себя ведет как быдло, то он не ведет себя так, а он и есть быдло. Когда быдло приходит к власти, оно ведет себя так, как привыкло. Именно поэтому депутаты, которых мы видим, сначала тыкают полицейским, потом рассказывают им какие-то сказки, потом говорят в лицо оскорбления, а потом еще в эфире программы называют их дебилами. Является ли Галушко неадекватным – я не уверен. Но он 100% некомпетентен. Потому что он говорит: они не имели права. Они имели право! Он говорит, что они действовали неправильно. Но его водитель уже наказан и получил штраф и лишение водительских прав", — рассказал он.

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По словам Березы, все свидетельствует о системности этого явления.

"О чем это говорит? О том, что идиоты, которых избрали во власть, сегодня считают, что являются царями, и ведут себя так. Я себе не представляю, чтобы какой-то депутат в Израиле, Канаде, Германии, Франции или Польше себя бы так повел. Он бы на следующий день вышел, извинился и сложил мандат. А что мы сейчас видим? Мы видим, что это система. Хочу напомнить, что так же выступал Гогилашвили, который был замминистра, и тоже вел себя как быдло. И именно потому мы видим, что это не случайность, а система, которая разрушает государственные институты и доверие к власти у народа. Когда народ видит, что так себя ведет депутат и не получает за это наказания, то люди считают, что они ничем не хуже", — сказал он.

Напомним, народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД.

На видео Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.

За рулем автомобиля был водитель, но нардеп не заставил себя ждать и приехал на место правонарушения. По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.