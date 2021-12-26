22:15, Вчера

Верка Сердючка могла помешать Зеленскому прийти к власти: Бацман сообщила подробности В президентских выборах в 2019 году, кроме Зеленского могли участвовать и другие украинские артисты, сообщила журналистка

В 2019 году президентское кресло мог занять не Владимир Зеленский, а один из артистов, которых уговаривали участвовать в выборах. Об этом сообщила в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"Был такой интересный исторический период, когда все пророчили Святославу Вакарчуку (экс-нардеп, лидер группы "Океан Эльзы"- ред.) судьбу президента... Очень большие политики, лидеры президентской гонки тогда переживали... Но ему не хватило решительности, смелости, он не пошел. А Владимир Зеленский тогда пошел. И выиграл. Но, учитывая этот тренд, тогда в президенты планировали пойти и другие артисты. И мы не знаем, как бы сложилась вообще вся эта история, если бы они тогда пошли. Кто-то из них имел, действительно, шансы… Иво Бобул (украинский певец - ред.), который тогда мне в интервью, заявил вдруг, что он идет в президенты. И даже знал, где деньги брать на свою предвыборную кампанию - у президента Трампа", — сказал Бацман.

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Журналистка отметила, что известный украинский артист Андрей Данилко, которого зрители хорошо знают по сценическому образу Верки Сердючки, тоже мог 2 года назад побороться за пост главы Украины.

"Так вот, Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты. А его уговаривали это сделать. Очень многие люди уговаривали. Приходили из разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги. Он сказал - я хочу сохранить себя. Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому", — отметила Бацман.

Также журналистка считает, что президент Владимир Зеленский не прошел испытание властью.

"И внешне, и внутренне, мне кажется, он очень изменился. Знаете, есть классическое испытание "огонь, вода и медные трубы". Вот огонь и воду он прошел с достоинством – он сам благодаря себе стал самым популярным в своей сфере, и эта популярность выражалась и в народной любви, и в его благосостоянии. Он сам зарабатывал деньги и показал, как можно делать бизнес в сфере шоу-бизнеса в Украине. А вот медные трубы, испытание властью, он не прошел. Здесь он сломался", — сказала она.